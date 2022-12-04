Около 700 мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспия в Дагестане

Туши найдены недалеко от нефтебазы. В Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства сообщили о обнаруженных тушах тюленей. Их около 650 - 700. Погибших животных нашли на берегу Каспийского моря недалеко от нефтебазы. Инспекторы продолжают исследовать побережье на территории всей республики. Отмечается, что число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины их гибели пока не установлены. Напомним, седьмого ноября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко (Мангистауская область) обнаружили мёртвых тюленей. В общей