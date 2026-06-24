Около миллиарда тенге заработала на липовых документах фирма в Уральске

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области пресек работу мошенников, которые торговали "воздухом": выписывали поддельные счета-фактуры за услуги и товары, которых не было.

- Создателем схемы оказался мужчина, которого уже судили за точно такое же преступление. С 2023 года он открыл две фирмы, но оформил их на подставных людей, которые о бизнесе даже не догадывались. На бумаге эти компании продавали всё, от строительной арматуры до битума, и даже сдавали в аренду спецтехнику. Правда, никакой техники у фирм никогда не было. Через эти "пустышки" мошенники успели провести на бумаге более 900 миллионов тенге, - пояснили в департаменте.

Компании-клиенты покупали эти липовые документы, чтобы искусственно завысить свои расходы и не платить налоги. В итоге государственный бюджет недосчитался более 250 миллионов тенге.

Во время обысков оперативники изъяли печати, флешки, ноутбуки и всю "черную" бухгалтерию. Сейчас идёт расследование. Другие подробности дела пока держатся в секрете в интересах следствия.