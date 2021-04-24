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Социум

Около одного миллиарда тенге выделяется из госбюджета на закрытие долгов АО «Жайыктеплоэнерго» перед газовиками

С этого года тепловикам предложили самим справляться со своими долгами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев поставил несколько задач перед руководством АО "Жайыктеплоэнерго", в первую очередь автоматизировать производство и сократить расходы. - Мы видим большие изменения за последние 2-3 года, были выделены большие деньги из госбюджета. За 14 лет впервые был сделан ремонт турбины, на это было выделено около одного миллиарда тенге. Также началась реализация нового проекта за три миллиарда тенге - установка генератора. В декабре планируем запуск
Кристина Кобина
Около одного миллиарда тенге выделяется из госбюджета на закрытие долгов АО «Жайыктеплоэнерго» перед газовиками
С этого года тепловикам предложили самим справляться со своими долгами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
АО &quot;Жайыктеплоэнерго&quot; полностью погасило долг перед газовиками
АО &quot;Жайыктеплоэнерго&quot; полностью погасило долг перед газовиками
Фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев поставил несколько задач перед руководством АО "Жайыктеплоэнерго", в первую очередь автоматизировать производство и сократить расходы. - Мы видим большие изменения за последние 2-3 года, были выделены большие деньги из госбюджета. За 14 лет впервые был сделан ремонт турбины, на это было выделено около одного миллиарда тенге. Также началась реализация нового проекта за три миллиарда тенге - установка генератора. В декабре планируем запускать его, что обеспечит стабильность поставки электроэнергии. Третий проект - это необходимость замены градирни, которую используют для охлаждения воды. На это будет выделено около двух миллиардов тенге, - отметил глава области. Между тем Гали Искалиев затронул проблемные вопросы - это замороженный проект резервного газопровода. - Это дорогой проект, стоимостью 3,5 миллиарда тенге. По нему были судебные тяжбы, все же было принято решение передать объект на баланс АО "Жайыктеплоэнерго" , но сейчас нужно провести технический аудит и ввести его в строй, тогда у ТЭЦ будет свой газопровод. Этим занималась подрядная организация ТОО "Бирлик", которую признали недобросовестным, - пояснил Гали Искалиев. Стоит отметить, что реализация этих проектов позволит АО "Жайыктеплоэнерго" получать дополнительно от 600 до 800 миллионов тенге доходов в год. - Каждый год местный бюджет выделяет около одного миллиарда тенге, чтобы оплачивать долги за газ. И каждый год они возникают, - заявил аким ЗКО, после чего поручил директору ЖТЭ не обращаться с этого года в местный бюджет. - Опитимизируйте расходы, ищите варианты. Хорошая работа была проведена, но я считаю, еще есть резервы. Мы должны снижать тариф на бюджетные организации, это деньги населения и налогоплатильщиков, - сказал Гали Искалиев. - У нас много малоэтажных домов расположенных вдали от теплотрассы. Нужно переводить их на автономное отопление. Также совместно с ТОО "Батыс су арнасы" изучите использование подземных вод. От Урала нужно отходить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
газ Проекты долги ЖТЭ

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