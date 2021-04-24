Около одного миллиарда тенге выделяется из госбюджета на закрытие долгов АО «Жайыктеплоэнерго» перед газовиками

С этого года тепловикам предложили самим справляться со своими долгами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев поставил несколько задач перед руководством АО "Жайыктеплоэнерго", в первую очередь автоматизировать производство и сократить расходы. - Мы видим большие изменения за последние 2-3 года, были выделены большие деньги из госбюджета. За 14 лет впервые был сделан ремонт турбины, на это было выделено около одного миллиарда тенге. Также началась реализация нового проекта за три миллиарда тенге - установка генератора. В декабре планируем запуск