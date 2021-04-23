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Социум

Погода на 24 апреля

В ЗКО ожидается дождь с грозой. По информации РГП "Казгидромет", 24 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, ночью пройдет дождь +6 градусов, днем +15. До 20 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров до +8 градусов. В Актобе переменная облачность, днем +12 градусов, ночью +7. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +18 градусов, ночью +10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 24 апреля
В ЗКО ожидается дождь с грозой.
Погода на 24 апреля
Погода на 24 апреля
По информации РГП "Казгидромет", 24 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, ночью пройдет дождь +6 градусов, днем +15. До 20 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров до +8 градусов. В Актобе переменная облачность, днем +12 градусов, ночью +7. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +18 градусов, ночью +10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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