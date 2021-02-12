9 февраля в Атырауской области проведен 6931 ПЦР-тест.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области,– Ранее, 6 января этого года, было зарегистрировано проведение 6081 ПЦР-теста. Для сравнения: количество проведенных тестов превзошло число население региона. На 100 тысяч жителей приходится 101 493 теста, - сообщили в облздраве. К слову, по области работают 12 лабораторий, в которых проводятся ПЦР-тестирования. С начала пандемии коронавируса в области проведено 666 тысяч тестов на выявление COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.