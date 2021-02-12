Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 643 тысячи ПЦР-тестов провели в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, 9 февраля в Атырауской области проведен 6931  ПЦР-тест. – Ранее, 6 января этого года, было зарегистрировано проведение  6081 ПЦР-теста. Для сравнения: количество проведенных тестов превзошло число население региона. На 100 тысяч жителей приходится 101 493 теста, - сообщили в облздраве. К слову, по  области работают 12 лабораторий, в которых проводятся ПЦР-тестирования. С начала пандемии коронавируса в области проведено 666 тысяч тестов на выявление COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  