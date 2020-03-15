Пострадавшие вкладчики финансовых пирамид требовали встречи с акимом области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Около сотни обманутых вкладчиков ломбарда вышли на площадь в Актобе Около 100 пострадавших вкладчиков «Гарант 24 Ломбард», «Голд», «Выгодный займ», «Депозит» собрались 15 марта в центре Актобе, напротив парка им. Первого президента. Они держали в руках фото учредителей финансовых организаций, в которые вложили свои деньги, и требовали встречи с акимом области. Собравшиеся возмущались тем, что финансовые организации, обманувшие их, работали в Актобе вполне легально, имели лицензии, открыто рекламировали свою деятельность, а руководитель «Выгодного займа» даже получил благодарственное письмо из рук акима города. Сейчас организаторов финансовых пирамид задержали, возбудило дело, но деньги вкладчикам никто не возвращает. Люди поверили обещаниям, что им выплатят большие проценты, взяли кредиты в банках, продали машины, квартиры, внесли по 5-10 и более миллионов тенге, а в результате остались ни с чем.  Все, что заявляют пострадавшим в полиции: пишите заявление. Пока деньги и машины никому не вернули. К собравшимся вышли заместитель акима области Руслан Хамбаров, замначальника следственного управления департамента полиции Актюбинской области Евгений Гадлевский и руководитель отдела внутренней политики горакимата Елеусиз Нургалиев. Они попытались успокоить собравшихся, объяснить, что все нужно решать в законном порядке, но люди долго не расходились, требовали встречи с акимом области. К месту стихийного собрания приехали полицейские, но никого не задерживали. Заместитель акима области Руслан Хамбаров предложил встретиться 16 марта вечером в областном акимате с группой вкладчиков из 5-10 человек, не более. В стране коронавирус, и скопление большого числа людей, нежелательно, объяснил он. Но вкладчики сказали, что в областной акимат завтра придут все. Напомним, обыски в офисах финансовых организаций прошли в Актобе в феврале. В «Ломбард 24» полицейские изъяли около 11 тысяч договоров». Жертвами пирамид «Голд» стали около 15 тысяч актюбинцев. Против учредителей возбудили дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой". В Уральске 12 марта обманутые вкладчики собрались в ДК Молодежи. Они просят правительство аннулировать их кредиты, которые были взяты для вложения. 18OUHJDfBTk Около сотни обманутых вкладчиков ломбарда вышли на площадь в Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ