Водитель арестован и водворен в ИВС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иностранец погиб в ДТП в Актюбинской области Полицейские сообщили, что водитель автомашины в конце февраля 2020 года Хромтауским районным судом Актюбинской области был лишен водительских прав на 6 месяцев за выезд на полосу встречного движения. Автомашина была с правосторонним рулевым управлением. Водителя арестовали, водворили в ИВС. Напомним, 14 марта недалеко от райцентра Иргиз на трассе Самара-Шымкент опрокинулась мащина «Тойота Эстима», состоящая на учете в Киргизии. Управлял автотранспортом гражданин Кыргызстана. В результате ДТП 40-летний пассажир погиб, 50-летнюю россиянку с травмами доставили в ЦРБ Иргиза. Полицейские сообщили, что с начала года на трассе Самара-Шымкент произошло 4 ДТП с участием иностранцев. В авариях погибло 15 человек, 4 получили телесные повреждения. Основная причина ДТП - превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и управление машиной в утомленном состоянии. Азамат АКЫЛ  