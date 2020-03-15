По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем 7 градусов выше нуля, ночью до 2 градусов мороза. В Атырау ожидается снег с дождем, днем +7 градусов, ночью +2. В Актобе возможен снег с дождем, днем +3, ночью -3. В Актау ожидается дождь, днем 10 градусов выше нуля, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.