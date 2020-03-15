Пошивом масок занялись местные швейные цеха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе предприятия шьют маски Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин провел экстренное совещание в связи с введением режима ЧС в стране. На встрече были заместители акима области, акимы Актобе и районов, руководители госорганов и торговых предприятий. Крупные супермаркеты, где чаще всего приобретают продукты актюбинцы, будут работать в обычном режиме. В обычном режиме работают и госорганы. Перевозчиков аким области предупредил о необходимости дезинфекции в автобусах. Руководителю управления здравоохранения Асету Калиеву дано задание: увеличить производство масок в Актобе. В аптеках их нет. 13 марта Асет Калиев сообщал, что ждут дополнительные поставки масок. – У нас ТК «Фарм» наладил их выпуск, но есть перебои с сырьем. Его поставляют из России и Китая. 30 тенге была цена, сейчас 80-100 тенге, потому что подорожало сырье, – говорил он на встрече со СМИ в областном акимате. Тем временем в Актобе выпуск масок налаживают швейные цеха. Швейные цеха, объединенные в ассоциацию дизайнеров и портных при Палате предпринимателей принялись за пошив многослойных масок из марли и хлопка. Актюбинцы по телефону могут дать заявки на их пошив и покупку. Напомним, с 16 марта в республике вводится чрезвычайное положение, согласно которому будут закрыты все развлекательные центры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ