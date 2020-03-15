ДТП произошло 15 марта в 3.20 на трассе Уральск-Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два человека погибли на трассе в ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и ВАЗ-2114. На место выезжали сотрудники ДЧС ЗКО. - Произвели извлечение из салона автомашины Volkswagen Passat двух погибших. На месте работали два сотрудника ДЧС ЗКО и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Два человека погибли на трассе в ЗКО Два человека погибли на трассе в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.