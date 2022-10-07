- Сыночек родился здоровым, развивался, как положено. Вовремя сел, начал ходить, и когда ему было примерно два годика, стала замечать, что он играется по-особенному. Постоянно выставляет все игрушки в ряд, долго кружится на одном месте, совсем перестал смотреть в глаза. Позже у него появилось ко всему безразличие, к примеру, приходили гости и он не выделял среди них даже родителей. Внешне он ничем не отличался от своих сверстников, выдавала излишняя агрессивность. Всё началось после прививки в поликлинике, но научно это не подтверждено. Дальше стало всё усугубляться - потеря концентрации внимания, он мог бездумно выбежать на проезжую часть, залезть на высоту, будто у него вовсе нет чувства страха. Сам себе на уме, - рассказывает Райгуль.

- После этого я повела сына к логопеду, потом невропатологу. Выяснилось, что у него аутизм, задержка психречевого развития. Нам пришлось перейти в коррекционный сад, где работают специалисты и индивидуальный подход к таким детям. Тогда мне было очень тяжело и больно принять, что мой сын не такой как все. Я каждый день плакала, была депрессия, стресс. Задавалась вопросами, почему так? Почему именно мой ребёнок болен? Какое будущее ждёт его? И так продолжалось несколько месяцев. Но с каждым днём понимала, что ничего не могу с этим поделать, нужно смириться и жить дальше, только по-другому, я должна посвятить всё свое время Абылаю, - поделилась Райгуль.

- Я родила уже двоих детей. Сейчас мне необходимо подлечить Абылая, чтобы у него появилось понимание. Мне тяжело на него смотреть, но он не виноват в том, что болен. Мы очень много посвящаем ему времени, занимаемся, бесконечно ходим на различные реабилитации, посещаем бассейн, но этого недостаточно. Нам нужно держать безглютеновую диету, но продукты очень дорогие. В семь лет Абылай уже знает цифры, буквы. Физически здоров, но умственно отстаёт от своих сверстников. Есть задержка речи, пока он не может излагать свои мысли. Если хочет пить, просто говорит «вода», есть - «еда», не более того. Мы много раз пытались скопить ему на реабилитацию, но не получается. Съёмная квартира, постоянные походы по врачам, на это уходят все деньги. Казалось бы, я получаю пособие в 110 тысяч тенге, муж зарабатывает столько же - но этого катастрофически нам не хватает. Я решила переступить через гордость и обратиться к людям, вдруг я упущу последний шанс, вдруг эта реабилитация поможет ему в развитии. Ведь он никому не нужен будет в жизни, кроме нас. Мы даже не знаем, какое будущее ждёт его, будет ли у него своя семья, - говорит женщина. - Меня поймут лишь те, кто прошеёл через это. С Абылаем очень тяжело находится в обществе, он ведёт себя неадекватно, просто бежит без остановки. Люди делают замечания, а я молчу, ничего не могу с этим поделать, в горле ком. Сейчас он первоклассник, учится в СОШ №13. Нам нужно провести специальную реабилитацию, чтобы он мог продолжать обучение и не стоял на одном месте в развитии.

Райгуль Магзомова семь лет назад родила своего первенца Абылая. Тогда женщина была на седьмом небе от счастья, ведь в семье появилось на свет маленькое чудо. Она была дома и занималась развитием ребёнка, а дальше жизнь ударила её невзгодами.Тогда женщина не знала про его диагноз и всё сводила к особенностям характера ребёнка. Отдала в сад, но со стороны воспитателей были постоянные жалобы, что ребёнок неуправляемый и обижает других детей, кидается игрушками.Спустя некоторое время Райгуль снова забеременела и хотела сделать аборт, боясь, что ребёнок будет такой же, как и Абылай. Потом не смогла пойти на такой шаг и родила. К счастью, второй малыш родился здоровым.Райгуль говорит, что если с таким ребёнком не позаниматься хоть бы один день, всё может усугубиться, им нужно постоянное развитие. Абылая готовы принять на обследование в реабилитационный центр в Ташкенте 22 октября, где мальчику проведут специальные процедуры, массажи, уколы и прочее. Семье необходимо собрать 980 тысяч тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.