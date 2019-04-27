На сессии аким области Ондасын Уразалин представил депутатам План развития региона, составленный на основе рекомендаций населения и результатов социальных исследований. «Согласно поручению первого gрезидента, Актобе необходимо развивать как четвертую агломерацию нашей страны, и он должен стать следующим городом-миллионником»,- отметил аким области. Говоря о конкретных задачах по улучшению благосостояния населения, Ондасын Уразалин подчеркнул необходимость повышения уровня доходов граждан. По итогам 2018 года средняя заработная плата актюбинцев составила 137,5 тысячи тенге, что ниже среднереспубликанского уровня (162,2 тыс. тг.). При этом 57 % населения региона получают заработную плату ниже среднеобластного уровня. В связи с этим власти региона намерены предпринять комплекс мер по обеспечению ежегодного роста доходов населения на уровне 9-12%, для достижения до 2025 года среднереспубликанского уровня. Приоритет будет отдан созданию новых производств и рабочих мест. Отметим, только в этом году по области планируется открыть не менее 20 тысяч рабочих мест. Ключевыми задачами аким области также назвал улучшение качества дорог и жилищное строительство. В текущем году отремонтировать и построить планируется более 500 км дорог, и сдать в эксплуатацию не менее 1 миллиона квадратных метров жилья. Активно будет продолжена и работа по обеспечению населенных пунктов области газом и водой. На сегодня 88,5 % жителей области обеспечены природным газом, по данному показателю наш регион занимает пятое место в республике. В этом году реализуются проекты по газификации 18 сел, в которых проживают свыше 7 тысяч человек. «Жители многих населенных пунктов поднимают вопрос о газификации. К примеру, об этом просят в селах Тасоткель и Белкопа. В этих двух населенных пунктах проживают около 630 человек, а стоимость их газификации превысит 850 миллионов тенге. Это большие деньги. Нужно понимать, что невозможно одновременно газифицировать все населенные пункты области. Дальнейшая газификация аулов будет осуществляться только с учетом потенциала поселений, экономической целесообразности и поддержки правительства»,- сказал глава региона. 94,5% населения области обеспечено централизованным водоснабжением. В текущем году будет реализовано 17 проектов по водоснабжению стоимостью 2,8 млрд. тенге. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 4 тысячи жителей области. Ондасын Уразалин подробно остановился и на мерах, которые будут приняты для улучшения социального обеспечения многодетных семей. Сегодня в области проживает более 13 тысяч многодетных и около 3 тысяч малообеспеченных семей. Если раньше адресную социальную помощь получали 2 700 актюбинских семей, то в этом году после инициативы Елбасы ее получат около 6 тысяч семей. Один из самых актуальных вопросов – обеспечение жильем 9 тысяч актюбинских многодетных, малообеспеченных семей, не имеющих собственной крыши над головой. Для них в текущем году ожидается выделение более 1 200 квартир. «Социальная поддержка должна быть в первую очередь направлена на то, чтобы обеспечить нуждающихся профессиональным образованием и постоянной работой. К сожалению, есть те, кто отказывается от работы или возможности обучиться профессии, и хотят просто получать социальную помощь», - отметил аким области. Говорил Ондасын Уразалин и о сфере образования. Продолжается работа по ликвидации трехсменных и аварийных школ. На сегодня в области ведется строительство 16 новых школ, из которых 15 ожидается сдать в текущем году. Также важным вопросом является обеспечение местами в детских садах. В текущем году по всей области планируется устранить дефицит мест по охвату детей от 3 до 6 лет дошкольными организациями за счет ввода 34 новых детских садов. В сфере физической культуры и спорта дополнительно планируется выделить средства на строительство ФОКов в Мартукском, Иргизском, Каргалинском и Айтекебийском районах. Таким образом, каждый район области ожидается обеспечить ФОКами к 2021 году. «Я не сторонник какой-то массовой кадровой чехарды. Но для меня есть 2-3 критеря. Это уровень профессионализма, человеческая порядочность и стремление к инновациям. Если эти критерии присутствуют в руководителе, то он имеет все шансы продолжать работать на этой должности. Если нет, тогда, к сожалению, придётся расстаться» - отметил аким области. Кроме того, аким области уделил внимание вопросам повышения качества государственных услуг, развития цифровизации. Только 11,5% сельских населенных пунктов подключены к волоконно-оптическим линиям связи. До 2021 года ВОЛС планируется обеспечить 236 сельских населённых пунктов или 93% населения области. «Наша задача - сделать государственные услуги доступными для населения. В текущем году 80% видов госуслуг планируется перевести в электронный формат, а в 2020 году – 90%», - отметил Ондасын Уразалин. Кроме того, будет проведена работа по обеспечению 100% автоматизации и учета всех действий, от приема заявок до выдачи направлений в детских садах, субъектах дополнительного образования, школах, колледжах, больницах, а также по совершенствованию единой дежурно-диспетчерской службы «112» и службы оперативного реагирования «109». По итогам заседания аким области озвучил ряд конкретных поручений по реализации обозначенных приоритетов.Фото предоставлено пресс-службой акимата Актюбинской области