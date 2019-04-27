Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru Как сообщил ректор Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова Абзал Талтенов на антикоррупционном совещании в облакимате, в 2018 - 2019 учебном году в АГУ 15 преподавателей получили предупреждения и выговоры. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей и халатное отношение к образовательному процессу. А за несоответствие квалификационным требованиям уволен руководитель отдела управления персоналом. - При проведении летней экзаменационной сессии 12 преподавателей с повышенными коррупционными рисками отстранили от приема экзаменов. Это было выявлено при проведении внутреннего аудита, - сказал ректор. Кстати, сведения о преподавателях-коррупционерах предоставили сами студенты. По словам ректора, в университете предусмотрен ряд мер для предотвращения коррупции. Например, теперь перед сессиями с каждого преподавателя берут в письменной форме обязательства об исполнении кодекса чести педагога.