Интернет взорвался негодованием! 10- летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта "Голос. Дети", прошедшего вчера вечером в прямом эфире "Первый канал". Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.Вместе с ней за победу боролся казахстанец Ержан Максим – по итогу стал вторым. В суперфинале он исполнил песню «Adagio» q9rMmFb7CqU Победителя выбирали путем зрительского голосования, но под видеозаписями, опубликованными на YouTube, появились негативные комментарии телезрителей, и видео объявления победителя набрало больше дизлайков, чем лайков: AsBBV2inA64 «Микелла выиграла у Ержана суперфинал??? Позорники продажные!» «…Но именно в последней треке, по-честному, конечно же, лучшим был Ержан. С таким выступлением он безоговорочно должен был победить! Так что, тут точно уже понятно, что Голос, к сожалению, абсолютно продажное шоу.» «В финале голоса "победила" безголосая внучка олигарха. Справедливость отдыхает.» «Первый канал! Вы отняли у детей веру в справедливость, в честность и совершили преступление против будущего своей страны. Позор вам!» "Алсу забирай у своего ребенка главный приз и отдай Ержану , это голос народа требует." Где же это зрительское голосование, если народ против такого победителя? Мы же поздравляем Ержан Максима с участием! «Ержан - ты победитель, не верь итогам, вся страна за тебя!!!!»