В нем приняли участие руководители и представители государственных органов, предприятий, профсоюзов и учебных центров. Главной темой совещания стала правильная организация охраны труда. Помимо этого были заслушаны доклады выступающих по вопросам соблюдения техники безопасности и санитарно-эпидемиологических норм на производстве, заключения коллективных договоров, следования международным стандартам, улучшения условий труда и роли профсоюзов. В числе докладчиков руководитель областного управления инспекции труда Азамат Айтуев, заместитель председателя профсоюзного центра ЗКО Максот Муканов, руководитель отдела областного управления охраны общественного здоровья Гулсайра Санкаева и заместитель руководителя управления здравоохранения Ерлан Муканов. От аудитории поступили просьбы дать разъяснения по таким моментам, как организация службы охраны труда на предприятиях, оздоровление работников и другие. Немало уточнений от докладчиков затребовала сама Бибигуль Конысбаева. Так, согласно озвученным данным по ЗКО в 2017 году было зарегистрировано 77 случаев профессионального травматизма, из них 4 с летальным исходом. В 2018 году на производстве погибли уже семь человек. Руководителем отдела по корпоративным вопросам техники безопасности труда КПО б.в. Ириной Черкасовой было отмечено, что компанией расследуются все происшествия и случаи травматизма. Особое внимание было уделено рекомендациям в адрес предприятий в части желательного внедрения новых стандартов безопасности, которые должны стать мотивом для тех организаций, которые стремятся к развитию и повышению уровня производительности.