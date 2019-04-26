Самый красивый христианский праздник близко! Читаем наши рецепты, составляем меню и закупаем продукты. Мы поможем сделать Светлое Воскресенье в вашей семье самым вкусным! Кулич шоколадный На 12 средних куличей Опара Мука 80 гр. 150 мл шоколадное молоко Дрожжи быстрые 6 гр Добавки Коньяк 40 мл Цукаты 50 гр Шоколад молочный 100 гр Тесто Мука 500 гр. Яйца 6 шт Сахар 150 гр Шоколадное молоко 150 мл Какао 70 гр слив.масло 70 гр апельсиновая цедра 1 ст.л. ¼ ч.л. соли Готовим добавки. За 4 часа до приготовления замочите цукаты в коньяке. Шоколад разломайте на мелкие кусочки. Для опары в теплое (не горячее!) молоко добавьте дрожжи и муку, перемешайте, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 40 минут. Подготовьте продукты для теста: мелко натрите цедру апельсина и разотрите с сахаром. Белки отделите от желтков. Белки взбейте с солью до пиков. В отдельную миску просейте муку с какао. Готовим тесто: взбейте мягкое масло с цитрусовым сахаром. Не переставая взбивать, по одному добавляйте желтки. Затем, влейте теплое молоко, перемешайте. Частями добавляйте муку с какао и взбитые белки. Когда все соедините, руками замесите тесто. Тесто должно получиться очень мягким, влажным, липким. Муки не добавляйте! Накройте и уберите в тепло на час. Когда тесто увеличится в 2 раза, добавьте цукаты и шоколад. Перемешайте, но не долго – лишь чтобы кусочки распределились равномерно. Снова прикройте пленкой и верните в теплое место на час. Тесто увеличится еще больше. Формы для куличей смажьте маслом, а если они металлические еще застелите пергаментом. И на 1/3 или ½ заполните тестом Оставьте на расстойку, минут на 40. Выпекайте в нагретой до 180 градусов духовке. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте остыть, выньте из формы и украсьте по желанию. Апельсиновая из рикотты Это настоящее украшение пасхального стола и вкусный сюрприз для сладкоежек! Сыр рикотта 500 гр. Апельсиновый джем 250 гр. Сметана 20% - 150 гр. Слив. масло 90 гр. 0,5 ч.л. ванилина Соедините рикотту, джем, сметану, масло, ванилин и взбейте миксером до однородности. Масса должна получится, как густая сметана. Поставьте пасочницу на плоскую тарелку, выстелите ее влажной марлей в два слоя, старайтесь не делать складок. Положите приготовленную смесь. Края аккуратно уложите поверх массы, наверх поставьте какой – нибудь груз. Например досточку, а сверху пол-литровую банку с водой. Поставьте на 12 часов в холодильник, не забывайте сливать жидкость с тарелки. Когда сыворотка отойдет, снимите груз и откройте марлю. Положите поверх плоскую тарелку, донышком вверх. Пасху переверните на тарелку. Аккуратно снимите пасочницу, и уберите марлю. Также порадуйте себя рецептами интересной закуски "Цыплята", нежный кулич с вишней и узнайте, как необычно можно покрасить яйца.