Кулич шоколадный
На 12 средних куличей
Опара
Мука 80 гр.
150 мл шоколадное молоко
Дрожжи быстрые 6 гр
Добавки
Коньяк 40 мл
Цукаты 50 гр
Шоколад молочный 100 гр
Тесто
Мука 500 гр.
Яйца 6 шт
Сахар 150 гр
Шоколадное молоко 150 мл
Какао 70 гр
слив.масло 70 гр
апельсиновая цедра 1 ст.л.
¼ ч.л. соли
Готовим добавки. За 4 часа до приготовления замочите цукаты в коньяке. Шоколад разломайте на мелкие кусочки.
Для опары в теплое (не горячее!) молоко добавьте дрожжи и муку, перемешайте, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 40 минут.
Подготовьте продукты для теста: мелко натрите цедру апельсина и разотрите с сахаром. Белки отделите от желтков. Белки взбейте с солью до пиков. В отдельную миску просейте муку с какао.
Готовим тесто: взбейте мягкое масло с цитрусовым сахаром. Не переставая взбивать, по одному добавляйте желтки. Затем, влейте теплое молоко, перемешайте. Частями добавляйте муку с какао и взбитые белки.
Когда все соедините, руками замесите тесто. Тесто должно получиться очень мягким, влажным, липким. Муки не добавляйте!
Накройте и уберите в тепло на час.
Когда тесто увеличится в 2 раза, добавьте цукаты и шоколад. Перемешайте, но не долго – лишь чтобы кусочки распределились равномерно.
Снова прикройте пленкой и верните в теплое место на час. Тесто увеличится еще больше.
Формы для куличей смажьте маслом, а если они металлические еще застелите пергаментом. И на 1/3 или ½ заполните тестом
Оставьте на расстойку, минут на 40.
Выпекайте в нагретой до 180 градусов духовке. Готовность проверьте зубочисткой.
Дайте остыть, выньте из формы и украсьте по желанию.
Апельсиновая из рикотты
Это настоящее украшение пасхального стола и вкусный сюрприз для сладкоежек!
Сыр рикотта 500 гр.
Апельсиновый джем 250 гр.
Сметана 20% - 150 гр.
Слив. масло 90 гр.
0,5 ч.л. ванилина
Соедините рикотту, джем, сметану, масло, ванилин и взбейте миксером до однородности. Масса должна получится, как густая сметана.
Поставьте пасочницу на плоскую тарелку, выстелите ее влажной марлей в два слоя, старайтесь не делать складок.
Положите приготовленную смесь.
Края аккуратно уложите поверх массы, наверх поставьте какой – нибудь груз. Например досточку, а сверху пол-литровую банку с водой.
Поставьте на 12 часов в холодильник, не забывайте сливать жидкость с тарелки.
Когда сыворотка отойдет, снимите груз и откройте марлю. Положите поверх плоскую тарелку, донышком вверх. Пасху переверните на тарелку. Аккуратно снимите пасочницу, и уберите марлю.
