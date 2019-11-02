Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Ондасын Уразалин встретился с бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе Юсупом Батырмырзаевым

Встреча состоялась 1 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На встрече присутствовали руководитель областного управления физической культуры и спорта Евгений Гончаров, президент федерации по греко-римской, вольной и женской борьбе области Женис Жартыбаев. Вице-президент федерации Даурен Жабасов доложил главе региона о подготовке молодого спортсмена к предстоящим соревнованиям. Аким области поздравил молодого спортсмена, ставшего гордостью не только Актюбинской области, но и казахского народа с победой и пожелал ему успехов в предстоящих соревнова
Кристина Кобина
Ондасын Уразалин встретился с бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе Юсупом Батырмырзаевым
Встреча состоялась 1 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" На встрече присутствовали руководитель областного управления физической культуры и спорта Евгений Гончаров, президент федерации по греко-римской, вольной и женской борьбе области Женис Жартыбаев. Вице-президент федерации Даурен Жабасов доложил главе региона о подготовке молодого спортсмена к предстоящим соревнованиям. Аким области поздравил молодого спортсмена, ставшего гордостью не только Актюбинской области, но и казахского народа с победой и пожелал ему успехов в предстоящих соревнованиях.​ - Победа Юсупа - это успех нашей области и большая радость для нашей страны. Это победа, которая была достигнута в результате большого упорства, воли к победе, стойкости. Думаю, что у нас есть все шансы получить лицензию на предстоящую Олимпиаду. Мы будем создавать все условия для Юсупа, - сказал глава региона и вручил молодому спортсмену благодарственное письмо и денежный сертификат. Отметим, что 23-летний Юсуп Батырмырзаев занимается в Школе высшего спортивного мастерства РК по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Не так давно спортсмен стал чемпионом Азии по вольной борьбе в Монголии, а на чемпионате мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди молодежи в Будапеште взял бронзу. Ондасын Уразалин поручил руководителю областного управления физической культуры и спорта Евгению Гончарову создать все условия для подготовки Юсупа к соревнованиям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
спорт борьба

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article