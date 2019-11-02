Ондасын Уразалин встретился с бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе Юсупом Батырмырзаевым

Встреча состоялась 1 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На встрече присутствовали руководитель областного управления физической культуры и спорта Евгений Гончаров, президент федерации по греко-римской, вольной и женской борьбе области Женис Жартыбаев. Вице-президент федерации Даурен Жабасов доложил главе региона о подготовке молодого спортсмена к предстоящим соревнованиям. Аким области поздравил молодого спортсмена, ставшего гордостью не только Актюбинской области, но и казахского народа с победой и пожелал ему успехов в предстоящих соревнова