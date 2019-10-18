Они не наши — в ЖКХ Уральска прокомментировали ситуацию с продажей ограждений на OLX

Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржан Нуртазиев и полицейские побывали у продавца заборов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржана Нуртазиева, они выезжали к людям, которые выставили объявление о продаже металлических ограждений, похожих на те, что демонтировали на улицах Уральска, на OLX. - Мы прибыли на место. Нам показали эти ограждения. На самом деле это не те, которые были сняты нами. Во-первых, они старые и ржавые. Во-вторых, мы срезали их по д