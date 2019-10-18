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Они не наши — в ЖКХ Уральска прокомментировали ситуацию с продажей ограждений на OLX

Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржан Нуртазиев и полицейские побывали у продавца заборов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржана Нуртазиева, они выезжали к людям, которые выставили объявление о продаже металлических ограждений, похожих на те, что демонтировали на улицах Уральска, на OLX. - Мы прибыли на место. Нам показали эти ограждения. На самом деле это не те, которые были сняты нами. Во-первых, они старые и ржавые. Во-вторых, мы срезали их по д
Кристина Кобина
Они не наши — в ЖКХ Уральска прокомментировали ситуацию с продажей ограждений на OLX
Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржан Нуртазиев и полицейские побывали у продавца заборов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Миржана Нуртазиева, они выезжали к людям, которые выставили объявление о продаже металлических ограждений, похожих на те, что демонтировали на улицах Уральска, на OLX. - Мы прибыли на место. Нам показали эти ограждения. На самом деле это не те, которые были сняты нами. Во-первых, они старые и ржавые. Во-вторых, мы срезали их по другому, участками по 2 метра, - пояснил Миржан Нуртазиев. Кроме того, Миржан Нуратазиев пояснил, что сама хозяйка рассказала, что эти ограждения были принесены в дом ее покойным мужем, а откуда он их взял, она не знает. - В любом случае, этот вопрос на контроле у стражей правопорядка, они уже будут вести дальнейшее разбирательство, - сообщил Миржан Нуртазиев. Напомним, на сайте OLX продавали ограждения, похожие на те, которые убрали с улиц Уральска. По городу металлические заборы и ограждения стали убирать в середине июля, тогда началась реализация программы "Город без барьеров". Всего было демонтировано порядка 17 километров ограждений, на 8 участках. 1 августа они были переданы в районы области, где их должны были установить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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