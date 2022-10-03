Пилотный проект уже запущен в одном регионе Казахстана. Непродуктивных посредников в цепочке поставок угля намерены исключить в Казахстане Изображение с сайта Pixabay На совещании в правительстве заявили, что для удобства граждан прорабатываются варианты реализации угля через популярные маркетплейсы и банковские приложения. «Один из крупнейших банков страны» (какой именно, не сообщается) запустил пилотный проект в Костанайской области.
- Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах, — сказал премьер-министр Алихан Смаилов.
Он поручил Мининдустрии совместно с акиматами регионов держать поставку и распределение угля на особом контроле, а агентству по защите конкуренции – пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен. Ранее Казахстан ввёл полугодовой запрет на вывоз угля автотранспортом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.