ОО «Белый парус»: Поддержка людей с ограниченными возможностями на референдуме была в приоритете

Шестого октября в Казахстане прошло историческое событие – референдум по вопросу строительства атомной электростанции. На общенациональном голосовании приняли участие миллионы казахстанцев.ОО «Белый парус» — это некоммерческая организация, которая направлена на поддержку и обслуживание людей с ограниченными возможностями. Основная миссия организации заключается в создании равных возможностей для всех граждан, независимо от их физических или ментальных ограничений. Важной частью работы «Белого паруса» является помощь в обеспечении доступности общественных и социальных мероприятий, что позволяет

Шестого октября в Казахстане прошло историческое событие – референдум по вопросу строительства атомной электростанции. На общенациональном голосовании приняли участие миллионы казахстанцев.

ОО «Белый парус» — это некоммерческая организация, которая направлена на поддержку и обслуживание людей с ограниченными возможностями. Основная миссия организации заключается в создании равных возможностей для всех граждан, независимо от их физических или ментальных ограничений. Важной частью работы «Белого паруса» является помощь в обеспечении доступности общественных и социальных мероприятий, что позволяет людям с ограниченными возможностями полноценно участвовать в жизни общества.





Одним из ярких примеров такой поддержки стала активная помощь, оказанная организацией в день проведения референдума.





– Этот день был значимым не только для общества в целом, но и для людей с ограниченными возможностями, которым также была предоставлена возможность выразить свое мнение и отдать свой голос. Мы со своей стороны постарались сделать всё, что от нас зависит, - отметил директор ОО «Белый парус» Мирас Карабинов.





Сотрудники ОО «Белый парус» организовали транспортировку и сопровождение людей с ограниченными возможностями на избирательные участки. Специально подготовленные транспортные средства, доступные для людей с инвалидностью помогли преодолеть все физические барьеры на пути к голосованию. В местах проведения референдума были заранее созданы условия для беспрепятственного доступа: пандусы, удобные подъездные пути и специализированные кабины для голосования.

Эта работа продемонстрировала важность социальной ответственности и равенства в правах каждого гражданина. Возможность проголосовать — это не просто право, это часть гражданского долга, и ОО «Белый парус» сделало всё возможное, чтобы каждый человек, независимо от его физического состояния, мог воспользоваться этим правом.

Кайрат Нугманов работает в центре обслуживания населения и является человеком с ограниченными возможностями. Он каждый день пользуется услугами ОО «Белый парус» и сегодняшний день не стал исключением.

– Вместе со своими родными и близкими приехал на избирательный участок. Для этого заранее заказал инватакси. Доехал с удобством, всё было доступно. Побольше бы таких машин, а то иногда не успевают. Нас, людей с ограниченными возможностями много. Я уже не первый раз голосую, все хорошо относятся, везде созданы удобства. Я мог бы и на дом вызвать и проголосовать из дома, но для меня было важно самому сделать это, показать на что я способен, а не сидеть дома в четырех стенах. Тем более такое важное для страны событие, - рассказал Кайрат Нугманов.

ОО «Белый парус» — это пример того, как общественные организации могут оказывать реальное влияние на жизнь людей с ограниченными возможностями, создавая более справедливое и инклюзивное общество.

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