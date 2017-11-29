Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Орал қаласы бойынша жер кезегінде 71 мың адам тіркелген

Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында жауапты мамандар баян етті. Өткен он айда құзырлы орган жер заңдылығының сақталуы бойынша 238 тексеру жүргізген. Нәтижесінде 182 заңбұзушылық анықталып, 22 млн теңге айыппұл салыныпты. 84 жер иесіне тиісті мақсатта пайдалану қажеттігі жөнінде нұсқама берілген. - Жерлерін игермей отырған тауар өндірушілердің тізімін кіріс департаментіне жолдап, жалпы көлемі 142 мың га пайдаланылмай жатқан жерлерге салық мөлшері он есеге дейін арттырылды. Соның арқасында мемлекетке 10 млн. теңгеге жуық салық өндірілді деді, - БҚО Жердің па
gorod
Орал қаласы бойынша жер кезегінде 71 мың адам тіркелген
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында жауапты мамандар баян етті. Өткен он айда құзырлы орган жер заңдылығының сақталуы бойынша 238 тексеру жүргізген. Нәтижесінде 182 заңбұзушылық анықталып, 22 млн теңге айыппұл салыныпты. 84 жер иесіне тиісті мақсатта пайдалану қажеттігі жөнінде нұсқама берілген.
- Жерлерін игермей отырған тауар өндірушілердің тізімін кіріс департаментіне жолдап, жалпы көлемі 142 мың га пайдаланылмай жатқан жерлерге салық мөлшері он есеге дейін арттырылды. Соның арқасында мемлекетке 10 млн. теңгеге жуық салық өндірілді деді, - БҚО Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасының басшысы Салауат Нұрғалиев. Ұлт жоспарында мемлекет басшысы ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдалану, жер қатынастарын реттеу бойынша нақты тапсырмалар берді. Бүгінде өңірде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді түгендеу үрдісі қарқынды жүзеге асуда. Облыс аумағындағы шаруашылыққа арналған жер көлемі 6 607 мың гектарды құрайды. Олардың мақсатты игерілуіне тұрақты талдау жүргізіледі. Шаруа иелері кәдеге жаратпай отырған жер телімдері арнайы байқау негізінде жаңа қожайындарға беріледі. - 2012-2017 жылдар аралғында жүргізілген тексерістердің нәтижесінде ауылшаруашылық мақсатында берілген 1 млн. 339 мың гектар жер игерілмей бос жатырғаны анықталды. Соңғы бес жылда соның 940 мыңы мемлекет меншігіне қайтарылды. 326 мың гектар алқапты қараусыз қалдырған меншік иелері жерді игеруге кіріссе, 72 мың гектар жерді пайдалануға қатысты материалдар құзырлы органдарға берілді дейді, - БҚО Жер қатынастары басқармасының басшысы Әлия Мұханбетжанова. Өңірде жеке тұғын үй құрылысы үшін жер телімдерін беру жұмыстары да жалғасуда. Қазір облыста жер кезегінде 100 000-нан астам адам тұр. Оның 71 мыңы Орал қаласы бойынша тіркелген. - Биыл жеке тұрғын үй құрылысы үшін аудандарға 594 жер телімі берілді. «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жер телімі белгіленген аумақтарға инженерлік желілелер жүргізілген соң 2816 жер үлесін беруді жоспарлап отырмыз. Бұл шара жыл соңына дейін іске асады дейді, - Әлия Мұханбетжанова. Алдағы уақытта жерге қатысты ақпараттар енгізілген «электонды карта» іске қосылады. Онда кез-келген тұрғын жоспармен, ұйымдастырылатын байқаулармен танысып, бос жер телімдері жайлы толық мағлұмат ала алады. Арман КУРМАНАЛИЕВ

Читайте также

Новости партнёров