Орал қаласында электрондық сервис жұмыс істеп тұр
Оралда «Медиацияға сандық технологиялар арқылы қол жеткізу» электрондық сервисінің пилоттық жобасы таныстырылды. Шараға облыс әкімі Алтай Көлгінов қатысты. Шараға қатысқан облыс әкімі Алтай Көлгіновтің атап өткеніндей, жылдан жылға Қазақстанда медиация нысаны соттан тыс дауларды медиатордың қатысуымен шешілетін соттармен қаралатын істердің санының өсуі байқалады. Өңірде медиацияны дамытуға жағдай жасауға «Медиацияға сандық технологиялар арқылы қол жеткізу» электрондық сервисі пилоттық жобасы көмектеседі. Пилоттық жоба халықтың барлық топтарына қолжетімді медиаторлар қызметіне жүгінуге жағдай ж