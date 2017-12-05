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Социум

Орал қаласында колледж студенттері арасында дәстүрлі өнер фестивалі басталды

Бұл жолғы шара «Рухани жаңғыру; болашаққа бағдар» бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Оған, облыс орталығы мен әр ауданнан бас-аяғы 34 білім ордасы қатысуда. Фестиваль шымылдығын Орал қаласындағы Жаһанша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж студенттері ашты. Талантты ұлдар мен қыздар көрермендерді ән мен күйге бөлеп, өнерлерін ортаға салды. Алаш қайраткерлерінің егемендік туралы идеясынан театрландырылған көрініс қойды. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхановтың рөлін осымен бесінші мәрте сомдаған Ернат Сүпіғалиевтің айтуынша, колледж студенттері додаға тас-түйін дайын. Мұндай шара өнерлі жа
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Орал қаласында колледж студенттері арасында дәстүрлі өнер фестивалі басталды
Бұл жолғы шара «Рухани жаңғыру; болашаққа бағдар» бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Оған, облыс орталығы мен әр ауданнан бас-аяғы 34 білім ордасы қатысуда.
Фестиваль шымылдығын Орал қаласындағы Жаһанша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж студенттері ашты. Талантты ұлдар мен қыздар көрермендерді ән мен күйге бөлеп, өнерлерін ортаға салды. Алаш қайраткерлерінің егемендік туралы идеясынан театрландырылған көрініс қойды. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхановтың рөлін осымен бесінші мәрте сомдаған Ернат Сүпіғалиевтің айтуынша, колледж студенттері додаға тас-түйін дайын. Мұндай шара өнерлі жастардың өресін кеңейтіп, танылуына зор мүмкіндік ашады. - Қойылымды қоюға үздік деген студенттер таңдалды. Арасында саз бағыты бойынша оқитын, жалпы қызығушылық танытқан жастар көп. Сондықтан шағын спектаклімізді ойдағыдай орындап, көрерменге жеткізе алдық деп ойлаймын дейді, - Ж.Досмұхамедов атындағы Педагогикалық колледж студенті Ернат Сүпіғалиев. Жас өрендердің өнерін саралаумен қатар, дода барысында үздік мұражай аталамы бойынша үздіктер анықталады. Бұл, «Рухани жаңғыру» бағдарламасына орайластырылған биылғы байқаудың басты ерекшелігі. Сондай ақ достықты ту еткен шарада сан түрлі ұлттың салт-дәстүрі, мәдениеті мен әдебиеті де дәріптелмек. - Бүгін сіздерді татар ұлтының салт-дәстүрімен таныстырам. Өзім сол ұлттың өкілі болғандықтан, маған еш қиын емес. Отбасымызбен бірге әдет-ғұрыптарды ұстанамыз. Бұл үшін біздің елде бар жағдай жасалған дейді, - колледж студенті Элина Хрущева. - Колледждер байқауы, «Рухани жаңғыру; болашаққа бағдар» бағдарламасының «Туған жер» бағыты бойынша ұйымдастырылып отыр. Өнерлі, дарынды жастарды қолдау, туған өлкенің тарихын ұлықтау. Шараға тек студенттер емес, олардың тәлімгерлері мен оқытушылары да белсене қатысуда дейді, - Облыстық оқу-әдістемелік кабинетінің бөлім басшысы Арайгүл Қуанышәлиева Талантты жастар 1 ай бойына өз өнерлерін ортаға салады. Ал ең үздіктері Тәуелсіздік күні қарсаңында өтетін гала концертке қатысатын болады.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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