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Орал қаласында «Махамбет оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті

Орал қаласында «Махамбет оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті Жайық бойында орналасқан бұл іргелі оқу орнының құрылғанына биыл 85 жыл. Ғасырға жуық уақыт бойы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті педагог мамандар даярлап, ғылымның дамуына зор үлес қосып келеді. Оқытушылар студенттерге Махамбеттің шығармалары мен ерлігі туралы дәрістер оқып, жиі іс-шаралар өткізіп тұрады. Солардың бірі – республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Тоғызыншы рет ұйымдастырылған басқосу қарсаңында батырға арналған бюст ашылды. Бүгінде филология факультетінің студенттеріне арнайы «Махамбеттану» курсы ж
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Орал қаласында «Махамбет оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті
Орал қаласында «Махамбет оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті  Жайық бойында орналасқан бұл іргелі оқу орнының құрылғанына биыл 85 жыл.
Ғасырға жуық уақыт бойы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті педагог мамандар даярлап, ғылымның дамуына зор үлес қосып келеді. Оқытушылар студенттерге Махамбеттің шығармалары мен ерлігі туралы дәрістер оқып, жиі іс-шаралар өткізіп тұрады. Солардың бірі – республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Тоғызыншы рет ұйымдастырылған басқосу қарсаңында батырға арналған бюст ашылды. Бүгінде филология факультетінің студенттеріне арнайы «Махамбеттану» курсы жүреді. Алдағы уақытта университеттегі барлық факультеттердің оқу кестесіне енгізу жоспарда. 19-ғасырдың алғашқы жартысын зерттеу нәтижесінде біраз еңбектер жарық көрген. Онымен қоса, ғылыми тәжірибелік конференцияларда оқылған баяндамалар да «Махамбеттану» оқулығын қалыңдата түсетіні сөзсіз. - Махамбетті зерделеу, зерттеу ешқашан тоқтаған емес. Өр тұлғаның өмірі мен ерлік жолына арналған мақала, еңбектер жылма-жыл жарық көреді. Бұл істе оқу орын ғалымдарынің еңбегі елеулі. Әрине жыл сайынғы Махамбет оқулары да ақынның шығармашылығын насихаттауға өз септігін тигізуде дейді, - педагогика ғылымдарының докторы Абат Қыдыршаев. Конференция барысында дауылпаз ақынның шығармаларындағы тарихи образ, философиялық ойлар және көркемдік ерекшеліктер жөнінде сөз болды. Сондай-ақ, аударма мәселесі де ғалымдар назарынан тыс қалмады. 20-ға жуық қазақ-орыс ақындары Махамбеттің өлеңдерін орыс тіліне аударған, әйткенмен қателіктер де жоқ емес. - Менің мақсатым – орыс тілінде шыққан Махамбет Өтемісұлының шығармаларымен, соның ішінде поэзиясымен жұмыстану. 19 ғасырдың шығармасы болғандықтан, кейбір сөздер қазір қолданыста жоқ. Ал бұл аударма кезінде біраз мәселе туындатады. Сондықтан текстологияға көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Бұл бағытта Ғарифолла Әнестің еңбегі жарық көрді, дегенмен зерттеуді әлі де жалғастырғанымыз жөн дейді, - Х.Досмұхамедов атындағы АМУ профессоры Сәуле Дүтбаева. Университетте Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өтетін іс-шаралардың кешенді жоспары әзірленген. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Махамбет Өтемісұлына қатысты шаралар мұнымен тоқтап қалмайды.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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