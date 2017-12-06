Орал қаласында «Махамбет оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті
Орал қаласында «Махамбет оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті Жайық бойында орналасқан бұл іргелі оқу орнының құрылғанына биыл 85 жыл. Ғасырға жуық уақыт бойы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті педагог мамандар даярлап, ғылымның дамуына зор үлес қосып келеді. Оқытушылар студенттерге Махамбеттің шығармалары мен ерлігі туралы дәрістер оқып, жиі іс-шаралар өткізіп тұрады. Солардың бірі – республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Тоғызыншы рет ұйымдастырылған басқосу қарсаңында батырға арналған бюст ашылды. Бүгінде филология факультетінің студенттеріне арнайы «Махамбеттану» курсы ж