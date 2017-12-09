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Социум

Орал қаласында меценаттар форумы аясында көрме ұйымдастырылды

Көрмеде Орал қаласы мен аудандардағы демушілердің атсалысуымен қолға алынатын жобалар таныстырылды. Туған жерді көркейтуде Қазталов ауданы Оралдан кейін екінші тұр. Биыл мұнда 148 млн. теңгенің 59 жобасы жүзеге асыпты. Келер жылға жоспар одан да зор. Ауданда жомарттығымен танылған жанның бірі - Нұрлыбай Жолдыбайұлы. Өзі өскен ауылдағы Жеңіс алаңын жаңғыртып, тұрғындарға арнап медициналық пункт салып берген кәсіпкер тағы бір ізгі істі қолға алып отыр. - Тұрғындар болып бірігіп, ауылда мәдениет үйін салмақшымыз. Қазір өзім бастама көтеріп, ұйымдастыру жұмыстарын қолға алдым. Қаржы жинауға кіріст
gorod
Орал қаласында меценаттар форумы аясында көрме ұйымдастырылды
Көрмеде Орал қаласы мен аудандардағы демушілердің атсалысуымен қолға алынатын жобалар таныстырылды.
Туған жерді көркейтуде Қазталов ауданы Оралдан кейін екінші тұр. Биыл мұнда 148 млн. теңгенің 59 жобасы жүзеге асыпты. Келер жылға жоспар одан да зор. Ауданда жомарттығымен танылған жанның бірі - Нұрлыбай Жолдыбайұлы. Өзі өскен ауылдағы Жеңіс алаңын жаңғыртып, тұрғындарға арнап медициналық пункт салып берген кәсіпкер тағы бір ізгі істі қолға алып отыр. - Тұрғындар болып бірігіп, ауылда мәдениет үйін салмақшымыз. Қазір өзім бастама көтеріп, ұйымдастыру жұмыстарын қолға алдым. Қаржы жинауға кірістік, - дейді Нұрлыбай Жолдыбайұлы. Қаратөбелік Құсайын Мұқанов та ауылдастары арасында ерекше құрметке ие. Өйткені ол әрқашан бүтінді бөліп, жартыны жарып ішуге дайын тұрады. Іскер жанның демеушілік қызметі де бір төбе. Осы орайда кәсіпкерді жас буынның еліне, жеріне деген жанашырлығы қуантады. - «Рухани жаңғыру» бағдарламасы жастардың белсенділігін арттырды. Мәселен біздегі жас кәсіпкердің бірі ауылдағы мәдениет үйін жөндеуді қолға алса, екіншісі саябақ ашуды көздеп отыр. Осылайша туған жердің түлеуіне атсалысуда, - дейді шаруа қожалығының жетекшісі құсайын Мұқанов. Қазіргі таңда Өңірлік жобалық кеңсеге 600-ден астам жоба ұсыныса, соның 263-і көрмеге қойылды. Олар сан саланы қамтиды. Озат оқушыларға грант тағайындау, спорт және балалар алаңдарын салу, тротуар төсеп, музейді жаңғырту, бау отырғызып, бөгет бекіту, тіпті бүтін бір ауылға ауызсу тарту да қарастырылған. Соңғысын Теректі ауданында кәсіпкер Мүтиғолла Жанбозов іске асыруда. Ұсынылған жобалармен танысқан облыс әкімі, оң үрдісті халықтың айқын сезіп отырғанын атап өтті. - Бұл жерде бәрі нақты жобалар. Сондықтан жарқын істерді жоспарлаған және іске асырған азаматтарға рахмет айтамын. Биыл біз 2,5 млрд теңгеге нақты жобаларды жүзеге асырдық. Ізгі жұмыс жалғасын табады. Форумда тағы 1,6 млрд. теңгеге халыққа пайдасы тиер жобаларды орындау бойынша келісімге келеміз, - деді БҚО әкімі Алтай Көлгінов. Биыл облыста «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында білім беру, спорт, инфрақұрылымды жетілдіру және тағы да бірнеше бағыт бойынша 62 жоба қолға алынды. - Алдағы жылға үш негізгі жобаны жоспарлап отырмыз. Бұл Жайық қалашығының кіреберісі, «Атамекен» сакралды мекендер алаңын ұйымдастыру және оңалту орталығын салу ойда бар, - дейді Өңірлік жобалық кеңесінің жетекшісі Салтанат Тұманбаева. Осылайша «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аймақтағы жақсы істердің жаршысы болуда.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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