Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Орал қаласында жергілікті спортшылармен және бапкерлермен кездесу өтті

Батысқазақстандық спортшылардың бағындырған белестері аз емес. Мәселен, шахматтан жастар арасында Жанат Сайын абсолютті әлем чемпионы атанды. Алдағы жылы дүниежүзілік олимпиада ойындарына қатысуды жоспарлап отыр. Алайда, Жанатты сол додаға дайындайтын аса білікті мамандар жетіспейді. - Сөз жоқ, Жанат – біздің нағыз чемпионымыз. Оған барынша қолдау көрсетеміз, туындаған мәселелер туралы бізге айтуларыңыз қажет. Өткен жолы білікті мамандар келіп, шеберлік сағаттарын өткізді ғой, сондай шараларды жиі өткізіңіздер. Ал бапкер мәселесі шешімін табатын болады. Ата-анасы жіберсе, Жанатты Астанаға жібе
gorod
Орал қаласында жергілікті спортшылармен және бапкерлермен кездесу өтті
Батысқазақстандық спортшылардың бағындырған белестері аз емес. Мәселен, шахматтан жастар арасында Жанат Сайын абсолютті әлем чемпионы атанды. Алдағы жылы дүниежүзілік олимпиада ойындарына қатысуды жоспарлап отыр. Алайда, Жанатты сол додаға дайындайтын аса білікті мамандар жетіспейді.
- Сөз жоқ, Жанат – біздің нағыз чемпионымыз. Оған барынша қолдау көрсетеміз, туындаған мәселелер туралы бізге айтуларыңыз қажет. Өткен жолы білікті мамандар келіп, шеберлік сағаттарын өткізді ғой, сондай шараларды жиі өткізіңіздер. Ал бапкер мәселесі шешімін табатын болады. Ата-анасы жіберсе, Жанатты Астанаға жібереміз, не болмаса бапкерді осында шақырамыз деді, - мәселемен танысқан облыс әкімі Алтай Көлгінов. Ұлттық спорт түрлерінен өңірімізде аударыспақ, теңге ілу және жамбы ату ойындары қарқынды дамуда. Ел біріншіліктерінен кемінде 3-4 жерлесіміз жүлделі оралады. Ал көкпардан облыс құрамасы ортаңқол командалар қатарында. Бұған себеп, ауылдық жерлерде жарыстардың өткізілмеуі, мықтылардың іріктелмеуі. Сондай-ақ, қаламызда халықаралық турнирлерді қабылдайтын бәйге алаңының жоқтығы да – басты кедергі. Қазіргі таңда «Жастар» стадионы күрделі жөндеуден өтіп, жасанды мұз айдыны төселуде. Енді хоккейшілер +10 градус жылы күндерде де емін-еркін жаттыға алады. Сонымен қатар, спортқа дарынды балаларға арналған облыстық мектепке интернат салынуда. Мұнда жасөспірімдер дзюдо, самбо, тоэквандо, волейбол және т.б. спорт түрлерімен шұғылданады. - Жас спортшыларды қолдау мақсатында спорт-интернаттың құрылысын бастадық. Әрине бапкерлер де назардан тыс қалмайды. Өйткені спортшының жетістікке жетуі тікелей оның жаттықтырушысына байланысты. Жарыстарға жиірек жіберген дұрыс. Өйткені дода жастардың шеберлігін шыңдауға әсер етеді деді, - облыс әкімі. Кездесуде қол күресі мен ескек есу спортындағы мәселелер де талқыланды. Ал жеңіл атлетика өңірімізде кенже қалып отыр. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Әсия Аманбаеваның айтуынша, бұл мәселе жақын арада шешімін таппақ. Басқосу соңында жас чемпиондарға алғыс хаттар табысталды. Өңір басшысы алдағы уақытта қысқы олимпиада ойындарымен шұғылданатын спортшылармен кездеспек. Арман КУРМАНАЛИЕВ

Читайте также

Новости партнёров