Орал қаласының әкімі күрделі жөндеуден өткен «Сказка» балабақшаның жұмысымен танысты
Аталмыш мектепке дейінгі мекеме елу жыл бойы жөндеу көрмеген. Алайда, бүлдіршіндердің тәрбиесімен айналысып келген балабақшаның жөндеуі үшін қазынадан 186 миллион теңге қаражарт бөлініпті. Ағымдағы жылы төрт балабақша күрделі жөндеуден өткен. Олардың дені облыс орталығында орналасқан ғимараттар. Бүгінгі таңда 104 мектепке дейінгі мекеме қызмет жасап жатыр. Бұл қаламызда осыдан елу жыл бұрын кірпіші қаланған білім ордасы. Аталмыш балабақша жұмыс жасаған күннен бастап, биылғы жылға дейін күрделі жөндеу көрмепті. "Сказка" балабақшасына "Алатау-Альдан-Агро" мердігер компаниясы биылғы жылдың маусым