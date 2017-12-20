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В результате нашей жизнедеятельности в городах образуется большое количество отходов. Они появляются в жилых домах и общественных зданиях, в магазинах и предприятиях общественного питания и других сферах деятельности человека. Эти отходы вредны для человека. Под действием микроорганизмов они способны разлагаться, и в них значительное время сохраняются и размножаются возбудители инфекционных заболеваний. Для создания нормальных санитарных условий в городе все отходы необходимо своевременно удалять с городских территорий. В Уральске санитарной очисткой, а именно вывозом твердо–бытовых отходов с территории города занимается компания ТОО «Орал Таза Сервис». Это компания, которая осуществляет централизованный вывоз мусора и обслуживает всю территорию города, включая все общественные площадки, в том числе площадки спальных районов и частных секторов.На сегодняшний день предприятием ведется активная работа по сортировке твердо–бытовых отходов в нашем городе. Во многих районах города помимо общих мусорных баков установлены специальные контейнеры для жестяных банок, пластиковых бутылок и полиэтилена. Вывоз мусора с его раздельной сортировкой позволяет эффективным образом снять напряженную экологическую обстановку. Уже радует то, что многие горожане стали разделять мусор и выбрасывать его в соответствующие контейнеры. В будущем планируется установление контейнеров для других видов твердо–бытовых отходов.Ошибочно бытует мнение среди некоторых жителей, которые в виду отсутствия контейнеров для отходов в районе проживания выбрасывают мусор в соседнем или другом районе в мусорный бак, что платить за вывоз ТБО не нужно. С такими гражданами проводится информационно–разъяснительная работа, но если это не помогает, приходится обращаться в суд о взыскании задолженности за оказанные услуги. Еще хотелось бы обратить внимание населения на заключение договоров по услугам вывоза ТБО. К сожалению, участились случаи мошенничества, когда псевдофирмы, якобы занимающиеся вывозом мусора, путем обмана заключают договоры с предприятиями, и людьми и берут за это оплату, на самом деле не выполняя своих обязательств. Поэтому убедительно просим население нашего города и руководства предприятий быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников. Заключайте официальные соглашения с проверенной компанией – «Орал Таза Сервис». Еще одна насущная проблема – складирование всякой рухляди на площадках: отходов строительных материалов, старой мебели, сучьев деревьев и так далее. Этот мусор не подлежит вывозу, к тому же создает свалку и затрудняет подъезд спецтехники для опорожнения контейнеров. Для вывоза такого мусора компания «Орал Таза Сервис» предлагает свои отдельные услуги, причем оплата за проделанную работу вполне приемлемая. – Люди, которые делают ремонт в доме или занимаются уборкой территории на своем подворье, могут обратиться к нам. В зависимости от объема мусора мы отправляем соответствующую малогабаритную спецтехнику, загружаем отходы и вывозим с территории, – пояснил специалист компании.Необходимо также уделять внимание экологическому воспитанию граждан. Взрослые должны приучать своих детей с малых лет бережно относиться к природе и самим быть для них примером: не выбрасывать из окон автомобилей пустые бутылки, не мусорить в лесу, парке, в общественных местах. Чтобы уменьшить объем производимого мусора и повысить его долю, идущую на вторичную переработку, нужны скоординированные усилия предприятий города и населения. Мы призываем всех, кому не безразлична экологическая обстановка нашего края, осознанно отнестись к вопросам обращения с отходами и на своем примере показывать подрастающему поколению, что чистота начинается с нас самих! Уважаемые горожане и руководители предприятий! Просим быть ответственными, заключать договоры с нашей компанией и соблюдать чистоту и порядок. Также убедительно просим своевременно производить оплату за вывоз ТБО. Вместе мы сделаем наш город и наш родной край чище и красивее.Новости Компаний.