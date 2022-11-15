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Социум

Оралда 180 пәтерлі үй тапсырылды

Аталған тұрғын үй кешені тұрғын үй кезегінде тұрған «Отбасы банк» салымшыларына берілді. Бүгін, 10 қараа, Зашаған кентінің М.Мөңкеұлы көшесі, 108/6 мекенжайында салынған тоғыз қабатты тұрғын үйдің кілті жаңа қоныс иелеріне тапсырылды. 180 пәтерлі тоғыз қабатты тұрғын үй құрылысын «AQJAIYQ ӘКК» АҚ тапсырысымен «Алтим» ЖШС құрылыс компаниясы жүргізген. Жалпы аумағы – 10583,5 шаршы метр. Аталған тұрғын үй кешені тұрғын үй кезегінде тұрған «Отбасы банк» салымшыларына берілді. Жаңа пәтер иелерін Орал қаласы әкімінің орынбасары Асхат Көлбаев құттықтап, кілттерін табыстап,шаңырақтарына ырыс-береке ті
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Оралда 180 пәтерлі үй тапсырылды
Аталған тұрғын үй кешені тұрғын үй кезегінде тұрған «Отбасы банк» салымшыларына берілді.
Оралда 180 пәтерлі үй тапсырылды
Оралда 180 пәтерлі үй тапсырылды
Бүгін, 10 қараа, Зашаған кентінің М.Мөңкеұлы көшесі, 108/6 мекенжайында салынған тоғыз қабатты тұрғын үйдің кілті жаңа қоныс иелеріне тапсырылды. 180 пәтерлі тоғыз қабатты тұрғын үй құрылысын «AQJAIYQ ӘКК» АҚ тапсырысымен «Алтим» ЖШС құрылыс компаниясы жүргізген. Жалпы аумағы – 10583,5 шаршы метр. Аталған тұрғын үй кешені тұрғын үй кезегінде тұрған «Отбасы банк» салымшыларына берілді. Жаңа пәтер иелерін Орал қаласы әкімінің орынбасары Асхат Көлбаев құттықтап, кілттерін табыстап,шаңырақтарына ырыс-береке тіледі.
Оралда 180 пәтерлі үй тапсырылды
Оралда 180 пәтерлі үй тапсырылды
Біз әр оқырманымызды бағалаймыз, сондықтан түсініктеме беру кезінде ұсыныстармен мұқият танысып шығыңыз. Али ЖУМАНОВ  

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