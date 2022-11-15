Оралда 180 пәтерлі үй тапсырылды
Аталған тұрғын үй кешені тұрғын үй кезегінде тұрған «Отбасы банк» салымшыларына берілді. Бүгін, 10 қараа, Зашаған кентінің М.Мөңкеұлы көшесі, 108/6 мекенжайында салынған тоғыз қабатты тұрғын үйдің кілті жаңа қоныс иелеріне тапсырылды. 180 пәтерлі тоғыз қабатты тұрғын үй құрылысын «AQJAIYQ ӘКК» АҚ тапсырысымен «Алтим» ЖШС құрылыс компаниясы жүргізген. Жалпы аумағы – 10583,5 шаршы метр. Аталған тұрғын үй кешені тұрғын үй кезегінде тұрған «Отбасы банк» салымшыларына берілді. Жаңа пәтер иелерін Орал қаласы әкімінің орынбасары Асхат Көлбаев құттықтап, кілттерін табыстап,шаңырақтарына ырыс-береке ті