Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Оралда арықтарды қардан тазартып жатыр

Орал қаласында 150 шақырымнан астам арық жүйесі қардан тазартылып жатыр.
Ажар Хамитова
Оралда арықтарды қардан тазартып жатыр

Облыс орталығында көктемгі су тасқынының алдын алу үшін арықтар қардан тазартылып жатыр. Бүгінгі таңда Орал қаласында 150 шақырымнан астам арық жүйесі бар. Коммуналдық мекеменің күшімен арықтардың басым көпшілігі тазартылыпты. Сала мамандары бұл бағыттағаы жұмыс жалғаса беретінін айтады.  Қалаға қарасты кенттерде де арық аршу жұмыстары қолға алынған.

 Қыс басталғалы бері шаһардан 270 мың текше метр ақ ұлпа шығарылды. Қазіргі таңда қар шығару жұмыстарына күнделікті 300-ге жуық техника жұмылдырылған.

Главный баннер
арық қардан тазалау 150 шақырым арық қардан тазарту су тасқынына дайындық

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article