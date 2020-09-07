Оралда «Ашық жүрек» орталығы ашылды
Шараға қала әкімі Абат Шыныбеков қатысы, деп хабарлайды "Мой ГОРОД" порталының тілшісі. 7 қыркүйекте Орал қаласында «Ашық жүрек» әлеуметтік жобасы орталығының ашылуы өтті. Шараға қала әкімі Абат Шыныбеков қатысып, жобаның алдағы жұмыс барысымен танысты. Жоба Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен «Волонтерлер лигасының» жүзеге асыруымен басталған болатын. Бүгінде еліміздің 17 қаласында аталмыш жобаның орталықтары ашылған. Жоба 7 бағыт бойынша «Birgemiz» жалпыұлттық тұжырымдамасы аясында жүзеге аспақ. – Қазіргі таңда «Еріктілер лигасында» жүзге жуық волонтер бар. Әрбір еріктіге кө