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Социум

Оралда Достық даңғылы мен Ықсанов көшелері бойының  жол жөндеу жұмыстары келер жылы толығымен аяқталады

Бұл туралы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары жария етті. Аталған жұмыстарды жер қойнауын пайдаланушы компаниялар қаржыландырады. Биыл осы мақсаттағы құрылыс жұмыстарына аталған компния 5,5 млрд теңге қаржы бөлді. Орал қаласындағы автомобиль жолдардың жалпы ұзындығы - 615,15 шақырым. Бұған дейін қала жолдарының елу пайызының сапасы сын көтермейтін, мемлекет тарапынан жөндеу жұмыстарына бөлінген қаражат мақсатты жұмсалып, бүгінде шаһар жолдарының отыз пайызы ғана жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Аталған шараларға сәйкес Достық даңғылы бойындағы жол жөндеу шаралары 2015-
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Оралда Достық даңғылы мен Ықсанов көшелері бойының  жол жөндеу жұмыстары келер жылы толығымен аяқталады
Бұл туралы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары жария етті. Аталған жұмыстарды жер қойнауын пайдаланушы компаниялар қаржыландырады. Биыл осы мақсаттағы құрылыс жұмыстарына  аталған компния 5,5 млрд теңге  қаржы бөлді. 
Орал қаласындағы автомобиль жолдардың жалпы ұзындығы - 615,15  шақырым.  Бұған дейін қала жолдарының елу пайызының сапасы сын көтермейтін, мемлекет тарапынан жөндеу жұмыстарына бөлінген  қаражат мақсатты жұмсалып, бүгінде шаһар жолдарының отыз пайызы ғана жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Аталған шараларға сәйкес Достық даңғылы бойындағы жол жөндеу шаралары 2015-жылы басталған еді. Бұған дейінгі құрылыс жұмыстарымен «АзияТехСтрой» ЖШС шұғылданған болса, үстіміздегі жылдан бастап тапсырыс берушілер аталған қызметті "АсарСтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсырды. Алайда ауа-райының қолайсыздығына байланысты аталған жұмыс ендігі жылы жалғасатын болады. -Аталған жұмыстарды КПО б.в компаниясы қаржыландырады. Қаржыны бөлуші кәсіпорын тендер жұмыстарымен шұғылданады. Алдымен  жол жөндеу жұмыстарын  «АзияТехСтрой» ЖШС бастады. Алайда қызымет уақытылы аяқталмай   "АсарСтройСервис" ЖШС серіктестігіне тапсырылды. Тиесілі жұмыстар күз  айларында басталғанымен,  үстіміздегі жылы аяқталмайтын болды. Келер жылы құрылыс жұмыстары толықтай аяқталады деген үміттеміз, - дейді Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев. Айта кету керек,  биыл 20 көшенің жол құрылыс жұмыстары әлеуметтік аударымдар есебінен жаңартылуы тиіс болған. Яғни осы бағыттағы Құрманғазы көшесі бойының жол жөндеу жұмыстары  алдағы жылы тәмамдалады. Шетелдік инвесторлар жыл сайын әлеуемттік қажеттеліктерге шамамен  20 млн. теңге көлеміндегі қаржы аударатын көрінеді. -Достық даңғылы бойындағы жол жөндеу жұмыстарынан бөлек тағы 10 көшенің жол жөндеу шаралары қолға алынды. Бұдан бөлек 7 көлденең көше жолдары да қосымша жұмысқа енгізілді, - дейді Орал қалалық жолаушы көлігі және автокөлік жолдары  бөлімінің басшысы Қайрат Мұхамбетқалиев. Үстіміздегі жылы сапасыз жолдардың санын қысқарту үшін қазынадан  8 млрд.теңге қарастырылыпты.  Аталған қаражатқа 67 көшенің жолы асфальтты бетон жабынымен қапталған болса, 20 көшеге жаңа жол  КПО б.в компаниясы бөлген қаражатқа жүргізілген.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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