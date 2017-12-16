Оралда Достық даңғылы мен Ықсанов көшелері бойының жол жөндеу жұмыстары келер жылы толығымен аяқталады
Бұл туралы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары жария етті. Аталған жұмыстарды жер қойнауын пайдаланушы компаниялар қаржыландырады. Биыл осы мақсаттағы құрылыс жұмыстарына аталған компния 5,5 млрд теңге қаржы бөлді. Орал қаласындағы автомобиль жолдардың жалпы ұзындығы - 615,15 шақырым. Бұған дейін қала жолдарының елу пайызының сапасы сын көтермейтін, мемлекет тарапынан жөндеу жұмыстарына бөлінген қаражат мақсатты жұмсалып, бүгінде шаһар жолдарының отыз пайызы ғана жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Аталған шараларға сәйкес Достық даңғылы бойындағы жол жөндеу шаралары 2015-