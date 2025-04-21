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Социум

Оралдың орталық көшелерінде күзге дейін ыстық су болмайды

«Жайық жылу қуат» АҚ Оралда қыркүйекке дейін ыстық сусыз отыратын үйлердің тізімін жариялады.
Ажар Хамитова
Оралдың орталық көшелерінде күзге дейін ыстық су болмайды

Оралда бірнеше көшенің тұрғындары сәуірдің 21-нен бастап, қыркүйектің 10-на дейін ыстық сусыз күн көреді. Бұл туралы «Жайық жылу қуат» мекемесі хабарлады. 

Мекеме жылу желілеріне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізбек. Сол себепті уақытша ыстық сумен жабдықтау тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары барысында ұзындығы 541 метр болатын жылу трассасының 2Д273 мм және 2Д219 мм құбырлары ауыстырылмақ. Бұл жұмыстар 2025–2026 жылғы күзгі-қысқы жылыту маусымына дайындық мақсатында жүзеге асырылады екен.

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Мекеме ыстық су тоқталатын мекенжайлардың тізімін жариялады. Тізімде Жұмағалиев көшесі 41 және 43, Есқалиев көшесі, 120/1 және 106,Карев көшесі 41, Дәулеткерей көшесі 31,Асан Тайманов көшесі 109, Досмұхамедов көшесі 8, Педагогикалық колледж және Назарбаев даңғылы, 177 мекенжайы бар.

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