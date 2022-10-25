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Социум

Оралда Республика күнін атап өтті

Бұл рәсім Орал қаласындағы Тұңғыш Президент атындағы алаңда өтті. Бүгін - ұлттық мереке Республика күні. Араға жылдар салып қайта оралған мерекенің еліміз үшін маңызы зор. Бұл күні еліміздің барлық қаласында бір уақытта тұғырдағы көк байрақ көкке көтеріліп, Әнұран шырқалды. Осыдан кейін Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев оралдықтарды мерекемен құттықтады. -Баршаңызды - ұлттық мереке Республика күнімен құттықтаймын! Елдігімізді ұлықтайтын мерекеде әрбір азаматтың өңіріміз бен Республикамыздың дамуына сүбелі үлес қосып келе жатқанын айтқым келеді. Болашаққа және егемендігімізді нығайт
Дана Рахметова
Оралда Республика күнін атап өтті
Бұл рәсім Орал қаласындағы Тұңғыш Президент атындағы алаңда өтті.
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Бүгін - ұлттық мереке Республика күні. Араға жылдар салып қайта оралған мерекенің еліміз үшін маңызы зор. Бұл күні еліміздің барлық қаласында бір уақытта тұғырдағы көк байрақ көкке көтеріліп, Әнұран шырқалды. Осыдан кейін Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев оралдықтарды мерекемен құттықтады. -Баршаңызды - ұлттық мереке Республика күнімен құттықтаймын! Елдігімізді ұлықтайтын мерекеде әрбір азаматтың өңіріміз бен Республикамыздың дамуына сүбелі үлес қосып келе жатқанын айтқым келеді. Болашаққа және егемендігімізді нығайтуға жасалған әр қадамдарыңыз сәтті болсын. Жас мемлекетіміздің болашағы айқын, мақсаты анық. Сол мақсатқа жету үшін жұмыла жұмыс жасауымыз қажет. Баршаңызға мықты денсаулық тілеймін. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын! - деді облыс басшысы. Салтанатты шарада Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Халқы ассамблеясы жанындағы «Достық» клубының жетекшісі Талғат Чудобаев, Орал қаласының ақпараттық- талдау және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының басшысы Дулат Жүсіпқалиев, «Cinema Park» кинотеатрының директоры Дилара Мұхамбетова Қазақсан Республикасының Президенті Қасым- Жомарт Тоқаевтың Алғыс хатымен марапатталды. Ал Орал қаласы №34 «Балбұлақ» бөбекжайының тәрбиешісі Айымгүл Кенжебаева, «Uniserv» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жүргізушісі Байғали Андиров, «Жайықжылуқуат» акционерлік қоғамының №8 участок слесарі, жылу және есеп инспекциясының инженері Алтай Кенжебаев, «Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы торап» ЖШС-нің электр жабдықтарын жөндеу электрслесарі Сәбит Шаяхметовтер БҚО әкімінің Алғыс хатына ие болды. Сондай-ақ, 16 жасқа толған ұл-қыздарға жеке куәлік табыстау рәсімі өтті. Салтанатты шара концерттік бағдарламамен өз жалғасын тапты.
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
Оралда Республика күнін атап өтті
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