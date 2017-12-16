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Социум

Оралда «Смарт Орал» халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды

Енді оралдықтар заңгер, құқық қорғау органдарының, ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері мен медиаторлар көмегін бір терезе қағидаты бойынша, сол ғимараттан шықпай-ақ ала алады. Облыс орталығы Орал қаласында ашылған Smart Uralsk қызметтер көрсету орталығында 641 қызмет түрі қамтылған. Елбасының көрсетілетін қызметтерді цифрландыру туралы тапсырмасына жəне "Бір терезе" қағидасына сəйкес жұмысын бастаған мекемеде халыққа қызмет көрсету, кəсіпкерлерге қызмет көрсету жəне құқықтық қызмет көрсету орталықтары, прокуратура өкілдері, адвокат, нотариус, медиаторлар орналасқан. Орталықтың ашылу салтан
gorod
Оралда «Смарт Орал» халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды
Енді оралдықтар заңгер, құқық қорғау органдарының, ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері мен медиаторлар көмегін бір терезе қағидаты бойынша, сол ғимараттан шықпай-ақ ала алады.
Облыс орталығы Орал қаласында ашылған Smart Uralsk қызметтер көрсету орталығында 641 қызмет түрі қамтылған. Елбасының көрсетілетін қызметтерді цифрландыру туралы тапсырмасына жəне "Бір терезе" қағидасына сəйкес жұмысын бастаған мекемеде халыққа қызмет көрсету, кəсіпкерлерге қызмет көрсету жəне құқықтық қызмет көрсету орталықтары, прокуратура өкілдері, адвокат, нотариус, медиаторлар орналасқан. Орталықтың ашылу салтанатына арнайы келген облыс әкімі де бұл нысанның артықшылықтарын атап өтті - Егер халыққа қызмет көрсету орталығында 618 қызмет түрі көрсетіліп келсе, мында 641 қызмет түрін бір жерден алу мүмкіндігі жасалған. Біздің басты мақсатымыз-қызмет сапасын жақсартып, мерзімін қысқарту және әкімшілік кедергілерді жою, - дейді Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов. Осылайша енді, бірнеше қызметті бір шаңырақ астында алуға мүмкіндік туды. Құқық қорғау қызметтері орталығы - әзірге тек қанатқақты жоба ғана, еліміз бойынша Оралда тұңғыш болып ашылған. Прокурорлар мен әділет, ішкі істер департаменті мамандары, заңгерлер мен медиаторлар осы жерде қызмет көрсетуі қызмет алу үшін тиімді болмақ. 2018-жылға арналған жоспар құрылған. Оған сай қоғамдық орындарда қолжетімді ғаламтор желісін қалыптастыру үшін және тұрғындарға коммуналдық ақыны бір жерден төлейтін бірізді есептесу орталығын құру үшін қол жетімді WI-FI орналастырылмақшы. «Қол жетімді әкімдік» жобасын саралау кезінде қызмет көрсету мерзіміне қатысты заң бұзушылықтар айтарлықтай қысқарғаны белгілі болып отыр. Егер 2015-жылы 141 заң бұзушылық анықталса, 2016-жылы 24 адамға дейін азайған. Ал биыл 7 факті тіркеліпті. «Қол жетімді әкімдік» арқылы 119 мыңнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілген. «Смарт Орал» қызметі де осындай нәтижеге жетуге оң ықпалын тигізеді деп күтіліп отыр. Айта кетелік, бұл жоба нәтижесінде мемлекеттік қызметтер оңтайланып, кәсіпкерлерге көрсетілетін көмек уақыты да бірнеше есеге қысқарып отыр. Бұрындары 70 күн көлемінде қарастырылған құжаттар мәселесі де электронды қызмет арқылы 5 күн ішінде шешілмек.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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