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Оралда жастарға арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті

Бос жұмыс орындар жәрмеңкесі Х.Бөкеева атындағы қазақ драма театрында бүгін 15 қараша күні өтті. «Жастарға жұмыс» атты жәрмеңке облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өтті. Орталық басшысының орынбасары Назерке Құрамысованың айтуынша, жәрмеңкеде облыс бойынша 80-ге жуық жұмыс беруші мен 2000-ға тарта бос жұмыс орны тіркелген. – Жұмыс берушілердің қатарында мемлекеттік мекемелер, құқық қорғау құрылымдары, қаламыздағы өнді-ріс ошақтары, жеке компаниялар және аудандардағы жастармен жұмыс жөніндегі орталық өкілдері бар. Тағы ерекше атап өтетін жайт, мұнда өңір тұр
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Оралда жастарға арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті
Бос жұмыс орындар жәрмеңкесі Х.Бөкеева атындағы қазақ драма театрында бүгін 15 қараша күні өтті.
Оралда жастарға арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті
Оралда жастарға арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті
«Жастарға жұмыс» атты жәрмеңке облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өтті. Орталық басшысының орынбасары Назерке Құрамысованың айтуынша, жәрмеңкеде облыс бойынша 80-ге жуық жұмыс беруші мен 2000-ға тарта бос жұмыс орны тіркелген.
– Жұмыс берушілердің қатарында мемлекеттік мекемелер, құқық қорғау құрылымдары, қаламыздағы өнді-ріс ошақтары, жеке компаниялар және аудандардағы жастармен жұмыс жөніндегі орталық өкілдері бар. Тағы ерекше атап өтетін жайт, мұнда өңір тұрғындарына, әсіресе жастарға «Жастар практикасы», «Дипломмен ауылға», «Алғашқы жұмыс орны» деген сияқты мемлекеттік бағдарламалар, қысқа мерзімді оқыту, кәсіп ашу, тұрғын үй алу бойынша кеңес берілді, – деді Назерке Құрамысова.
Айта кетейік, бұған дейін өткен жәрмеңкеге 100-ден астам жұмыс беруші қатысып, 5000-ға тарта тұрғын өз түйіндемелерін тапсырып, тіркелген. Біз әр оқырманымызды бағалаймыз, сондықтан түсініктеме беру кезінде ұсыныстармен мұқият танысып шығыңыз. Али ЖУМАНОВ

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