Оралдықтарды тұрғын үй құрылыс жинақ банкі баспаналы болуға шақырады
Өтініштер 16 қыркүйекке дейін қабылданады. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының жаңа бағыттарының бірі «Шаңырақ» «5-10-20» бағдарламасын жүзеге асырады. Мемлекет тарапынан берілетін жеңілдетілген несиені бірінші кезеңде, баспанаға мұқтаж жан ретінде 1986-2010 жылдар аралығында әкімдік кезегіне тұрған Қазақстан Республикасының азаматтары ала алады. Жылдық мөлшерлемесі 5 пайызға тең жеңілдетілген заемды алу үшін, бағдарламаға қатысушылар Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі шоттарына займ сомасының 10 пайызына тең соманы бастапқ