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Бизнес-новости

Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября

В Казахстане вновь пройдёт всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz! 4, 5 и 6 ноября выгодные покупки в интернет-магазине Kaspi.kz и в магазинах партнёров по всему Казахстану! Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы снова приглашаем наших любимых клиентов на праздник выгодных покупок Kaspi Жұма! Прошлый праздник, который мы провели летом, превзошёл все ожидания. К осенней Kaspi Жұма мы подготовились ещё лучше! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены уже 2,5 миллиона товаров с бесплатной доставкой. Покупателей ждут 100 тысяч лучших магазинов
gorod
Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября
В Казахстане вновь пройдёт всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz!
Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября
Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября
4, 5 и 6 ноября выгодные покупки в интернет-магазине Kaspi.kz и в магазинах партнёров по всему Казахстану! Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы снова приглашаем наших любимых клиентов на праздник выгодных покупок Kaspi Жұма! Прошлый праздник, который мы провели летом, превзошёл все ожидания. К осенней Kaspi Жұма мы подготовились ещё лучше! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены уже 2,5 миллиона товаров с бесплатной доставкой. Покупателей ждут 100 тысяч лучших магазинов по всей стране. Желаем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а нашим партнёрам – отличных продаж!» В Kaspi Жұма принимают участие такие известные бренды, как Adidas, Euromebel, Glasman, Kimex, Lucente, Marwin, Mon Amie, Sulpak, Zeta, «12 месяцев», «Казахювелир», «Комфорт», «Мечта» и многие другие. Покупайте в интернет-магазине на Kaspi.kz и лучших магазинах вашего города мебель, товары для дома, электронику, ювелирные украшения, автотовары, стройматериалы, товары для здоровья, одежду и обувь, детские товары и многое другое. Дарите радость себе и своим близким! Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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