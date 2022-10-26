Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября

В Казахстане вновь пройдёт всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz! 4, 5 и 6 ноября выгодные покупки в интернет-магазине Kaspi.kz и в магазинах партнёров по всему Казахстану! Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы снова приглашаем наших любимых клиентов на праздник выгодных покупок Kaspi Жұма! Прошлый праздник, который мы провели летом, превзошёл все ожидания. К осенней Kaspi Жұма мы подготовились ещё лучше! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены уже 2,5 миллиона товаров с бесплатной доставкой. Покупателей ждут 100 тысяч лучших магазинов