Причиной стал просроченный платеж за аренду помещения. Председатель правления ОО «Байтерек» Мерует САНКАЕВА отметила, что штраф составляет без малого 200 тысяч тенге. Его выплата затруднит работу общественного объединения, которое существует за счет спонсорских средств. -Ежемесячно мы платим за аренду помещения 25 числа каждого месяца. Оплачиваю всю сумму лично я. У меня есть право подписи и номера счетов. 25 октября я не смогла произвести платеж. Меня на скорой помощи доставили в больницу и прооперировали. Я до сих пор нахожусь на больничном. Но арендодатель подал на нас в суд и судья Мерлан КУСАЙНОВ вынес постановление о штрафе в 190 596 тысяч тенге, - отметила Мерует САНКАЕВА. В судебном постановлении указано, что штраф должен быть выплачен добровольно в течение месяца. Апелляцию на это решение можно подать в судебную коллегию по гражданским делам областного суда. Мерует САНКАЕВА вместе с активными членами ОО «Байтерек» пришли на прием к депутату Мажилиса Парламента РК Бахтияру МАКЕНУ. Он отметил, что постарается помочь в решении этой проблемы. -Никто не может вмешиваться в деятельность суда. Но я лично знаю руководство этого общественного объединения. Буду обращаться к акиму области с просьбой повлиять на эту ситуацию, - заявил он. Отметим, что ОО «Байтерек» объединяет детей-инвалидов с ДЦП, синдромом Дауна и аутизмом. В 2016 году Олимпийский чемпион по боксу Данияр ЕЛЕУСИНОВ пожертвовал 10 млн тенге на нужды «Байтерека». На эти деньги было приобретено оборудование для оказания специализированной помощи детям-инвалидам.