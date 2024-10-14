Основатель ЭКО в Казахстане Салтанат Байкошкарова посетила открытие нового здания «Экомед Жайык» в Уральске

Здание оснащено новейшим передовым оборудованием, чтобы подарить бездетным парам радость родительства.Девятого октября состоялось торжественное открытие нового здания клиники «Экомед Жайык», специализирующейся на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Это событие привлекло внимание множества гостей и общественности. Главной гостьей торжественного мероприятия стала Салтанат Байкошкарова — основатель ЭКО в Казахстане и признанный эксперт в области репродуктивной медицины.Клиника «Экомед Жайык» оснащена новейшим передовым оборудованием, разработанным специально для того, чтобы помогать бездетны

Здание оснащено новейшим передовым оборудованием, чтобы подарить бездетным парам радость родительства.

Девятого октября состоялось торжественное открытие нового здания клиники «Экомед Жайык», специализирующейся на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Это событие привлекло внимание множества гостей и общественности. Главной гостьей торжественного мероприятия стала Салтанат Байкошкарова — основатель ЭКО в Казахстане и признанный эксперт в области репродуктивной медицины.

Клиника «Экомед Жайык» оснащена новейшим передовым оборудованием, разработанным специально для того, чтобы помогать бездетным парам реализовать свою мечту о рождении ребенка. В условиях стремительного развития медицинских технологий, центр предлагает современные методы диагностики и лечения бесплодия, что позволяет значительно повысить шансы на успешное зачатие.

– В этот замечательный день я очень рада присутствовать на открытии нового здания клиники. Всего в Казахстане функционируют 12 подобных учреждений. Для жителей ЗКО – это прекрасная возможность обрести долгожданное счастье. Не нужно никуда ехать. 1995 апреля 18 года, после открытия первой ЭКО-лаборатории и внедрения высоких технологий лечения бесплодия, только в клиниках Экомеда родилось более 20 тысяч детей. Около 20 ЭКО-клиник работают по программе «Аңсаған сәби». В последние годы по программе «Аңсаған сәби», инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым, выделяется 7000 квот в год, что вносит большой вклад в развитие этой сферы медицины и становление родителями тысяч семей. Мы благодарны правительству за такую поддержку от имени специалистов отрасли и наших счастливых пациентов", - отметила Салтанат Байкошкарова.

Основная цель клиник «Экомед жайык» - лечение бесплодия, беременность и рождение здорового ребенка. Здесь помогают парам лечить бесплодие с помощью эффективных вспомогательных репродуктивных технологий. В нашем уральском филиале мы проводим диагностику бесплодия и гинекологическое обследование наших пациенток. Супругам проводят первичный осмотр и УЗИ-исследование, а также они сдают необходимые клинические анализы, проходят андрологическое обследование, по результатам которых специалисты подбирают лечение.

– В 2021 году была запущена программа «Ансаган саби», выделено около тысячи квот. Ранее ежегодно нам выделялось не более 35 квот. Со стороны государства это огромная поддержка для тех пар, у которых диагностировано бесплодие. В результате сотни казахстанцев обрели возможность стать родителями. Среди них есть те, кто в течение 20 лет не могли стать мамами. В нашей области с диагнозом бесплодие на учете состоят 500 пар. Но это не окончательная цифра, ведь многие не проходят обследование и не знают о своем диагнозе. Что касается клиники «Экомед», то она самая востребованная и популярная в нашей стране. В этом году на нашу область выделено 238 квот, и 150 пар выбрали именно эту клинику. Для них все услуги по ЭКО будут бесплатны, - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина.





«Экомед» считается самой востребованной клиникой в Казахстане, и все эти мероприятия приурочены к 30-летию медицинского учреждения.

Стоит отметить, что фонд "Перзентті болу" в честь открытия новой клиники "Экомед-Жайық" в городе Уральск подарил бесплатную программу ЭКО нашим пациентам. Бесплатную программу ЭКО разыграли среди пациентов, которые пришли и зарегистрировались 10 октября с 9:00 до 10:00.



Клиника “ЭКОМЕД-ЖАЙЫҚ” находится по адресу: г. Уральск, 10 мкрн., ул.Самал, 104.

Телефон для справок: +7 775 224 15 15.





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