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Социум

Основной причиной заболеваний жителей села Березовка в ЗКО было отравление угарным газом

Об этом на пресс-конференции в пятницу, 10 июля, заявил заместитель премьер-министра РК Бердыбек САПАРБАЕВ. Фото из архива "МГ" - Мы проводили медицинское обследование жителей поселков (с. Калачи Акмолинской области и п.Березовка ЗКО - прим. автора), - пояснил Бердыбек САПАРБАЕВ. - Привлекли наших ученых, специалистов института радиации и экологии, института гигиены и профзаболеваний и института ядерной физики. Потом, чтобы удостовериться, что их результаты соответствуют, мы их направили в Прагу, Москву, Обнинск и оттуда тоже получили подтверждение, тех результатов, которые дали наши. Самой гл
gorod
Основной причиной заболеваний жителей села Березовка в ЗКО было отравление угарным газом
Об этом на пресс-конференции в пятницу, 10 июля, заявил заместитель премьер-министра РК Бердыбек САПАРБАЕВ.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" - Мы проводили медицинское обследование жителей поселков (с. Калачи Акмолинской области и п.Березовка ЗКО - прим. автора), - пояснил Бердыбек САПАРБАЕВ. - Привлекли наших ученых, специалистов института радиации и экологии, института гигиены и профзаболеваний и института ядерной физики. Потом, чтобы удостовериться, что их результаты соответствуют, мы их направили в Прагу, Москву, Обнинск и оттуда тоже получили подтверждение, тех результатов, которые дали наши. Самой главной причиной на сегодняшний день пока является угарный газ. Вы знаете, что там (с.Калачи Акмолинской области - прим. автора) была урановая шахта. Она когда-то была закрыта. Но временами происходит большая концентрация угарного газа и углеводорода. И соответственно, снижается кислород. Вот тогда и появляется сонная болезнь. На сегодняшний день мы приняли решение переселить всех жителей двух этих населенных пунктов - Красногорска и Калачи. Из республиканского и местного бюджета выделено 2,5 миллиарда тенге. Кроме того, помогли бизнесмены и руководители крестьянских и фермерских хозяйств. Из 223 проживающих там семей на сегодняшний день 68 - переехали. Оставшиеся семьи мы в течение этого и следующего года переведем. Пояснил заместитель премьер-министра и ситуацию с Березовкой. - Там работали наши специалисты, психологи, - рассказал САПАРБАЕВ. - Превышение вредных веществ в атмосфере там не обнаружено. По нашим данным, есть влияние котельной, которая находится недалеко от школы, дымовая труба которой не соответствует всем стандартам. Во-первых, кому было нужно лечение, мы помогли. Кто хотел, мы обследовали в соседних республиках. На сегодня принято решение всех 1581 жителя переселить за счет средств Карачаганака. Переселение пройдет в два этапа. В этом году будет переселено 127 семей. Оставшиеся семьи будут переселены до конца следующего года. Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых села Березовка Бурлинского района ЗКО обратились в больницу 28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. В конце марта среди жителей злополучного села провели анкетирование, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. 24 июня в поселке Березовка Бурлинского района ЗКО местные власти провели сход с жителями, где обсудили этапы и сроки переселения.
переселение Березовка Бердыбек Сапарбаев

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