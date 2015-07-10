Основной причиной заболеваний жителей села Березовка в ЗКО было отравление угарным газом

Об этом на пресс-конференции в пятницу, 10 июля, заявил заместитель премьер-министра РК Бердыбек САПАРБАЕВ. Фото из архива "МГ" - Мы проводили медицинское обследование жителей поселков (с. Калачи Акмолинской области и п.Березовка ЗКО - прим. автора), - пояснил Бердыбек САПАРБАЕВ. - Привлекли наших ученых, специалистов института радиации и экологии, института гигиены и профзаболеваний и института ядерной физики. Потом, чтобы удостовериться, что их результаты соответствуют, мы их направили в Прагу, Москву, Обнинск и оттуда тоже получили подтверждение, тех результатов, которые дали наши. Самой гл