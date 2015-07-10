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Социум

Военно-патриотический лагерь «Кайсар» отметил пятилетие

В этом году в военно-патриотическом лагере отдохнут более 200 учащихся из городских школ. Желающих все больше Военно-патриотический лагерь «Кайсар», что в переводе означает мужество, первоначально создавался для ребят с девиантным поведением. Но как отмечают учителя городских школ, отдых в лагере стал настолько популярен, что в него хотят попасть дети, не имеющие проблем ни с поведением, ни с учебой. - Наш лагерь был основан по инициативе ветеранов афганской войны области и при поддержке начальника городского отдела образования Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, - говорит начальник лагеря «Кайсар», замести
Marat
Военно-патриотический лагерь «Кайсар» отметил пятилетие
В этом году в военно-патриотическом лагере отдохнут более 200 учащихся из городских школ.  Желающих все больше Военно-патриотический лагерь «Кайсар», что в переводе означает мужество, первоначально создавался для ребят с девиантным поведением. Но как отмечают учителя городских школ, отдых в лагере стал настолько популярен, что в него хотят попасть дети, не имеющие проблем ни с поведением, ни с учебой.
IMG_8533
IMG_8533
 - Наш лагерь был основан по инициативе ветеранов афганской войны области и при поддержке начальника городского отдела образования Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, - говорит начальник лагеря «Кайсар», заместитель председателя областного союза ветеранов Афганистана Мейрлан НУРКАТОВ. - В целях военно-патриотического воспитания совместно с ветеранами-афганцами и преподавателями НВП уже пятый год работает наш лагерь. Хочу отметить, что детей с каждым годом у нас в лагере отдыхает все больше. Так если в год основания в лагере побывали 90 детей, то в этом году уже 230 детей. Мы стараемся, чтобы наши ребята смогли не только полноценно отдохнуть, но и научиться военному делу, а также научиться жить в полевых условиях.
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 Подготовка настоящих мужчин Ежегодно в лагере походят 4 смены, где отдыхают ребята с пятого по одиннадцатый класс. Ребята проходят специальную подготовку: учатся собирать и разбирать оружие, стрелять, маршировать и многое другое. В лагере продумано практически все. Здесь есть настоящий скалодром, где ребята учатся пользоваться альпинистским снаряжением и правильному подъему и спуску. Весь день проходит практически как в армии: подъем в 8 часов, зарядка, завтрак и занятия по расписанию. Стоит отметить, что в лагере дети получают полноценное пятиразовое питание, а вечером для них устраивается настоящая дискотека, где они могут пообщаться со своими сверстниками, которые отдыхают рядом в лагере «Атамекен».
IMG-20150709-WA0006
IMG-20150709-WA0006
 Со слов ребят, полевая жизнь им только в радость и домой никто не собирается. - Мне очень нравится жить с ребятами в палатке, еда у костра, песни, - говорит один из мальчишек Айбол. - Я тут уже не первый раз. Нас учат строевой подготовке, правильно вести себя и обращаться к старшему по званию, собирать и разбирать оружие. Думаю, что все это мне пригодится, когда призовут в армию. Можно сказать, что это школа для настоящих мужчин, которые не боятся трудностей.
IMG-20150709-WA0003
IMG-20150709-WA0003
 Дети становятся лучше Как отмечают педагоги, после полевых условий в лагере даже ребята с плохим поведением становятся более дисциплинированными в школе. - В нашей школе патриотическое воспитание является одним из главных направлений, - говорит завуч по воспитательной работе сош № 32 Наталья ПАЛЬМОВА. - У нас в школе работает первичная ячейка военно-патриотического центра «Кайсар». Отмечу, что именно «кайсаровцы» активно принимают участие во всех школьных состязаниях. Так, например, в этом учебном году они участвовали в спортивных играх «Алау жас улан», конкурсе «Песни и строя» и многом другом. Большую работу с детьми проводят учителя истории, физкультуры и преподаватель НВП Нуржан КОДАРОВ. Ребята ходят в походы, учатся рукопашному бою, и отдых в военно-патриотическом лагере «Кайсар» одно из направлений в воспитании детей с девиантным поведением. Очень много уделяют внимания в воспитании учащихся ветераны-афганцы. Мы проводим беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, все это необходимо нынешнему поколению, чтобы в дальнейшем они нашли себя, понимали и уважали такие ценности, как дружба, верность отчизне.
Дети Лагерь

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