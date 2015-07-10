Военно-патриотический лагерь «Кайсар» отметил пятилетие

В этом году в военно-патриотическом лагере отдохнут более 200 учащихся из городских школ. Желающих все больше Военно-патриотический лагерь «Кайсар», что в переводе означает мужество, первоначально создавался для ребят с девиантным поведением. Но как отмечают учителя городских школ, отдых в лагере стал настолько популярен, что в него хотят попасть дети, не имеющие проблем ни с поведением, ни с учебой. - Наш лагерь был основан по инициативе ветеранов афганской войны области и при поддержке начальника городского отдела образования Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, - говорит начальник лагеря «Кайсар», замести