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Происшествия Социум

Машина влетела во двор частного дома после столкновения в Уральске

Авария произошла сегодня, 10 июля, в 18.30 в четвертом микрорайоне на Желаевской трассе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидца ДТП по имени Алексей, автомобиль "Пежо" двигался по трассе в сторону города. В этот момент водитель "Фольксваген Пассат" поворачивал с трассы в жилой массив микрорайона. - Водитель "Фольксвагена" не пропустил "Пежо" и получилось столкновение, - объяснил Алексей. В результате удара "Пежо", протаранив забор, влетел во двор частного дома. - Я сидела дома, - рассказала хозяйка дома Надия. - Вдруг слышу удар сильный и машина летит через забор. По сл
gorod
Машина влетела во двор частного дома после столкновения в Уральске
Авария произошла сегодня, 10 июля, в 18.30 в четвертом микрорайоне на Желаевской трассе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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dtp_zabor (3)
 По словам очевидца ДТП по имени Алексей, автомобиль "Пежо" двигался по трассе в сторону города. В этот момент водитель "Фольксваген Пассат" поворачивал с трассы в жилой массив микрорайона. - Водитель "Фольксвагена" не пропустил "Пежо" и получилось столкновение, - объяснил Алексей. В результате удара "Пежо", протаранив забор, влетел во двор частного дома. - Я сидела дома, - рассказала хозяйка дома Надия. - Вдруг слышу удар сильный и машина летит через забор. По словам хозяйки дома, это просто чудо, что в этот момент в этом месте не было детей. Удар был настолько сильным, что у "Фольксвагена" разбита вся передняя часть автомобиля. К счастью, ни водители, ни пассажиры обеих машин не пострадали. На месте работают дознаватели.
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   PKIGCsxlFSc Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА 
ДТП частный дом

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