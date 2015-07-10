Машина влетела во двор частного дома после столкновения в Уральске

Авария произошла сегодня, 10 июля, в 18.30 в четвертом микрорайоне на Желаевской трассе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидца ДТП по имени Алексей, автомобиль "Пежо" двигался по трассе в сторону города. В этот момент водитель "Фольксваген Пассат" поворачивал с трассы в жилой массив микрорайона. - Водитель "Фольксвагена" не пропустил "Пежо" и получилось столкновение, - объяснил Алексей. В результате удара "Пежо", протаранив забор, влетел во двор частного дома. - Я сидела дома, - рассказала хозяйка дома Надия. - Вдруг слышу удар сильный и машина летит через забор. По сл