Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. Уроженку Актюбинской области 20-летнюю Зарину ЖАМАНТАЕВУ суд Атырау осудил на 4,5 года за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве на территории железнодорожного вокзала. - Осужденная Жамантаева Зарина, отбывающая наказание в колонии общего режима  УГ-157/11, умышленно, с целью заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма с таксофона «Казахтелеком», установленного в переговорном помещении УГ-157/11,   набрав номер «102» службу экстренного вызова полиции, произвела звонок в Центр оперативного управления УВД. После ответа оператора Жамантаева сообщила о том, что внутри здания железнодорожного вокзала города Атырау заложена бомба, после чего вышла из переговорного помещения. В результате заведомо ложного сообщения об акте терроризма учреждениям и организациям, обязанным отреагировать на сообщение об акте терроризма, был причинен  материальный ущерб в сумме 139 тысяча 980 тенге 38 тиын, - сообщил пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Напомним, ЧП произошло 8 апреля, когда специальные службы были подняты по тревоге. Аноним сообщил о заложенной бомбе. Около 300 человек были эвакуированы с территории вокзала. Бомба обнаружена не была. Через некоторое время установили и лжетеррориста. Задерживать ее не пришлось. Она уже в это время находилась в женской исправительной колонии в пригороде Атырау. Именно из таксофона, расположенного на территории колонии, был произведен звонок. Примечательно, что Зарина ЖАМАНТАЕВА ранее была осуждена по аналогичной статье и отбывает трехлетний срок в колонии. Это не первый случай «минирования» железнодорожного вокзала Атырау. 7 июня этого года был еще один звонок о заложенной бомбе на вокзале. И на этот раз вызов оказался ложным. На час были задержаны рейсы пассажирских поездов. Телефонного террориста задержали в тот же день. Звонила также женщина, которая в момент задержания находилась в нетрезвом состоянии.