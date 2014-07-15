Из архива tengrinews.kz Из архива tengrinews.kz С 1 июля 2017 года в Казахстане будут начислять базовую пенсию по-новому, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову. "С 1 июля 2017 года ожидается, что для более 2 миллионов состоявшихся пенсионеров мы проведем единовременный перерасчет базовой пенсионной выплаты, и на эти цели мы предусматриваем на полугодие 137 миллиардов тенге, а на год - 275 миллиардов тенге", - сказала Дуйсенова. По словам министра, методика расчета прожиточного минимума будет изменена с 1 января 2017 года. "Мы меняем принцип, базовая пенсия будет выплачиваться в зависимости от трудового стажа или стажа участия в пенсионной системе. Теперь лица, которые имеют трудовой стаж или стаж участия в пенсионной системе до 10 лет, будут получать 50 процентов прожиточного минимума. У кого 20 лет стажа, они будут получать 70 процентов от величины прожиточного минимума, у кого 35 и более - они будут получать 100 процентов прожиточного минимума", - пояснила она. Напомним, что на сегодня выплаты пенсионерам страны начисляются по трем уровням: базовая пенсия из республиканского бюджета, солидарная пенсия за трудовой стаж до 1 января 1998 года и накопительная система пенсионных отчислений. При этом, базовая пенсия одинакова для всех и составляет чуть больше десяти тысяч тенге. "Изменив базовую пенсию, мы решим проблему сразу трех поколений - тех, кто до 98 года имел низкий доход, кто имел маленький стаж до 1 января 1998 года и тех, кто участвовал только в накопительной системе, - пояснила ранее министр на одной из встреч с пенсионерами.    