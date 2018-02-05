Осужденный повесился в изоляторе колонии строгого режима в Уральске

Инцидент произошел 10 января в РУ-170/3, но его подробности стали известны только сейчас, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, мужчина повесился в дисциплинарном изоляторе колонии. - По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 105 ч. 1 УК РК - "Доведение до самоубийства", - отметил замруководителя ДВД ЗКО. Стоит отметить, что тело 34-летнего осужденного нашли работники колонии. По какой статье погибший отбывал срок и как именно он совершил суицид, в ответе на официальный запро