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Социум

Осужденный повесился в колонии максимальной безопасности в Уральске

Тело осужденного обнаружили в камере 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ДУИС по Западно-Казахстанской области сообщили, что 7 апреля 33-летний осужденный совершил самоубийство в РУ 170/3. По предварительным данным, причина смерти - механическая асфиксия. - На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Изучены материалы с камер видеонаблюдения, составлена беседа с другими осужденными. Фактов противоправных действий в отношении него в результате первичной проверки выяв
Дана Рахметова
Осужденный повесился в колонии максимальной безопасности в Уральске
Тело осужденного обнаружили в камере 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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В Казахстане отменили смертную казнь
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ДУИС по Западно-Казахстанской области сообщили, что 7 апреля 33-летний осужденный совершил самоубийство в РУ 170/3. По предварительным данным, причина смерти - механическая асфиксия. - На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Изучены материалы с камер видеонаблюдения, составлена беседа с другими осужденными. Фактов противоправных действий в отношении него в результате первичной проверки выявлено не было. Осуждённый отбывал наказание по статьям 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", 293 УК РК "Хулиганство", 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти" и 378 УК РК "Оскорбление представителя власти". Ранее судим. В настоящее время проводится досудебное расследование, а также назначена служебная проверка, - рассказали в ДУИС по ЗКО. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что по данному факту начато расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Председатель областного филиала Казахстанского международного бюро по защите прав человека и соблюдению законности Павел Кочетков сообщил, что знает о данном происшествии. Он сказал, что выедет на место и ознакомится с обстоятельствами произошедшего. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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