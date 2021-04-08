Осужденный повесился в колонии максимальной безопасности в Уральске

Тело осужденного обнаружили в камере 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ДУИС по Западно-Казахстанской области сообщили, что 7 апреля 33-летний осужденный совершил самоубийство в РУ 170/3. По предварительным данным, причина смерти - механическая асфиксия. - На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Изучены материалы с камер видеонаблюдения, составлена беседа с другими осужденными. Фактов противоправных действий в отношении него в результате первичной проверки выяв