По данным пресс-службы прокуратуры ЗКО, осужденный отбывал наказание в учреждении №28 Уральска (колония максимальной безопасности - прим. автора) за тяжкие преступления, а именно за кражу и грабеж. Его характеризуют как злостного нарушителя с отрицательной степенью поведения. По этой причине комиссия перевела его из колонии с обычными условиями в колонию строго режима. Не согласившись с таким решением осужденный демонстративно разбил две камеры видеонаблюдения.

Его дело рассматривалось в Уральском городском суде. Суд признал подсудимого виновным по статье 428 УК РК «Злостное неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения».

Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы дополнительно. Кроме того, он должен будет возместить причиненный ущерб в 90 тысяч тенге.

Приговор суда вступил в законную силу.



