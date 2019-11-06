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Социум

Осужденный женился в СИЗО Атырау

Необычное бракосочетание прошло в октябре в учреждении УГ-157/1, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В следственном изоляторе УГ-157/1 города Атырау провели необычную для этого места церемонию. Осуждённый на пять лет мужчина взял в жены женщину, находящуюся на свободе. - Я долго ждал этот день. Да, я мог бы жениться и на свободе, но получилось иначе. Конечно, сожалею о содеянном, но я рад, что мы все-таки поженились. Как только выйду на свободу, будем отмечать, - говорит мужчина. Как рассказала начальник отдела по воспитательной работе со спецконтингентом Каламкас Аширхан, для осужденн
Арайлым Усербаева
Осужденный женился в СИЗО Атырау
Необычное бракосочетание прошло в октябре в учреждении УГ-157/1, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В следственном изоляторе УГ-157/1 города Атырау провели необычную для этого места церемонию. Осуждённый на пять лет мужчина взял в жены женщину, находящуюся на свободе. - Я долго ждал этот день. Да, я мог бы жениться и на свободе, но получилось иначе. Конечно, сожалею о содеянном, но я рад, что мы все-таки поженились. Как только выйду на свободу, будем отмечать, - говорит мужчина. Как рассказала начальник отдела по воспитательной работе со спецконтингентом Каламкас Аширхан, для осужденных важно знать, что дома их ждут. - Процедура заключения брака осужденного дает дополнительный стимул для скорейшего возвращения на свободу, ведь осознание того, что кто-то ждет дома дает уверенность в жизни людей. Осужденный работает рабочим в столовой для осужденных, соблюдая технику безопасности труда, выполняет все законные требования администрации и положительно характеризуется, - говорит Каламкас Аширхан. Стоит отметить, что мужчина был осужден по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
осужденный брак

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