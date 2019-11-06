Осужденный женился в СИЗО Атырау

Необычное бракосочетание прошло в октябре в учреждении УГ-157/1, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В следственном изоляторе УГ-157/1 города Атырау провели необычную для этого места церемонию. Осуждённый на пять лет мужчина взял в жены женщину, находящуюся на свободе. - Я долго ждал этот день. Да, я мог бы жениться и на свободе, но получилось иначе. Конечно, сожалею о содеянном, но я рад, что мы все-таки поженились. Как только выйду на свободу, будем отмечать, - говорит мужчина. Как рассказала начальник отдела по воспитательной работе со спецконтингентом Каламкас Аширхан, для осужденн