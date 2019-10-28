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Осужденных за пытки полицейских освободили в зале суда в Актобе

Их обвиняли в применении пыток в отношении задержанного, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 28 октября областной суд пересмотрел дело четверых полицейских - Руслана Есанова, Марата Темиргалиева, Дастана Ходжибаева и Асылбека Таласбаева. Их обвиняли в применении пыток в отношении задержанного. Приговор в городском суде огласили 6 сентября. Полицейских, пришедших на оглашение прямо с места службы, взяли под стражу в зале суда. На следующий день родственники осужденных собрались у областной прокуратуры, требуя отмены приговора. Первоначально суд пришел к выводу, что капитан полиции Русла
gorod
Осужденных за пытки полицейских освободили в зале суда в Актобе
Их обвиняли в применении пыток  в отношении задержанного, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
28 октября областной суд пересмотрел дело четверых полицейских - Руслана Есанова, Марата Темиргалиева, Дастана Ходжибаева и Асылбека Таласбаева. Их обвиняли в применении пыток  в отношении задержанного. Приговор в городском суде огласили 6 сентября. Полицейских, пришедших на оглашение прямо с места службы, взяли под стражу в зале суда. На следующий день родственники осужденных собрались у областной прокуратуры, требуя отмены приговора. Первоначально суд пришел к выводу, что капитан полиции Руслан Есанов, будучи заместителем начальника отдела полиции № 4 Алматинского района УП Актобе, 25 января 2019 года с 18:40 до 22:40 в группе лиц по предварительному сговору с оперуполномоченными, капитаном полиции Маратом Темиргалиевым, старшим лейтенантом полиции Дастаном Ходжибаевым, лейтенантом полиции Асылбеком Таласбаевым совершил уголовное преступление против конституционных прав и свобод человека. Полицейские хотели, чтобы признанный виновным в неповиновении сотрудникам полиции и мелком хулиганстве Кульмухамбетов признался в других эпизодах краж, которые он не совершал. Задержанный отказался признавать вину, в ответ по его словам, полицейские стали бить его кулаком по телу, подбородку, надевали пакет на голову, оказывали на него психологическое давление. Замначальника отдела полиции Руслану Есанову и полицейскому Марату Темиргалиеву дали по 5 лет колонии с лишение званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и звания капитана полиции. Еще двум полицейским Асылбеку Таласбаеву и Дастану Ходжибаеву – по 4 года колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и званий лейтенанта полиции и старшего лейтенанта полиции. Осужденных обязали возместить потерпевшему моральный вред, выплатить ему 500 000 тенге. Взятые под стражи полицейские, не ожидавшие такого поворота, громко высказывали свои возмущения судье, кричали, что их вина не доказана, обвинение построено на показаниях наркозависимого человека. Сегодня, 28 октября, областной суд пересмотрел это дело, полицейских выпустили на свободу. Как сообщили в областном суде, суд учел, что заключениями судебно-медицинской и медико-криминалистической экспертиз не подтверждаются показания потерпевшего о том, что его избивали и пытали 25 января 2019 года с 19:16 до 22:04 часов в кабинете №10 административного здания отдела полиции, поскольку медосмотр потерпевшего производился только лишь в помещении спецприемника 21 января 2019 года, а в дальнейшем до проведения судебно-медицинской экспертизы он никем не был осмотрен. Кроме этого потерпевший не был осмотрен и при освобождении из спецприемника 25 января 2019 года и свидетели не могли заметить какие-либо повреждения, скрытые одеждой, поскольку он все время находился в верхней одежде. Суд, при оценке показаний свидетелей не учел, что они являются заинтересованными лицами по делу, и они не были очевидцами пыток, узнали только со слов потерпевшего. С учетом этого апелляция посчитала не соответствующими фактическим обстоятельствам дела выводы суда первой инстанции о том, что вина подсудимых в совершении преступления доказана. За оправданными признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс. Напомним, приговор 4 сотрудникам отдела полиции: Руслану Есанову, Марату Темиргалиеву, Дастану Ходжибаеву и Асылбеку Таласбаеву вынесли 6 сентября. Их обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье 146 УК РК "Умышленном причинение физических и психических страданий, совершенное следователем в группе лиц по предварительному сговору, с целью получить от пытаемого признания". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
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