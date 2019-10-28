Осужденных за пытки полицейских освободили в зале суда в Актобе

Их обвиняли в применении пыток в отношении задержанного, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 28 октября областной суд пересмотрел дело четверых полицейских - Руслана Есанова, Марата Темиргалиева, Дастана Ходжибаева и Асылбека Таласбаева. Их обвиняли в применении пыток в отношении задержанного. Приговор в городском суде огласили 6 сентября. Полицейских, пришедших на оглашение прямо с места службы, взяли под стражу в зале суда. На следующий день родственники осужденных собрались у областной прокуратуры, требуя отмены приговора. Первоначально суд пришел к выводу, что капитан полиции Русла